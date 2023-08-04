Потенциал роста котировок бумаг HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев - SberCIB

Потенциал роста котировок депозитарных расписок HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Расписки HeadHunter начали дорожать в конце сентября прошлого года, - отмечается в комментарии. - С тех пор их котировки выросли на 144%, тогда как индекс Мосбиржи поднялся на 85%. По нашему мнению, котировки HeadHunter, крупнейшей российской онлайн - платформы для набора персонала в России и СНГ, могут повыситься до 3100 руб. за депозитарную расписку. Это предполагает потенциал роста около 18% на горизонте 3 месяцев. Мы считаем депозитарные расписки Headhunter хорошей инвестиционной ставкой на текущую конъюнктуру на рынке труда".

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