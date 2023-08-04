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04 августа 2023 года 17:40
Потенциал роста котировок бумаг HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев - SberCIB
Потенциал роста котировок депозитарных расписок HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Расписки HeadHunter начали дорожать в конце сентября прошлого года, - отмечается в комментарии. - С тех пор их котировки выросли на 144%, тогда как индекс Мосбиржи поднялся на 85%. По нашему мнению, котировки HeadHunter, крупнейшей российской онлайн - платформы для набора персонала в России и СНГ, могут повыситься до 3100 руб. за депозитарную расписку. Это предполагает потенциал роста около 18% на горизонте 3 месяцев. Мы считаем депозитарные расписки Headhunter хорошей инвестиционной ставкой на текущую конъюнктуру на рынке труда". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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