Рубль днем дешевеет в основных парах, обновил минимумы с весны 2022 года к главным валютам

Москва. 4 августа. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем в пятницу, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.

Курс доллара США составил 95,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 95 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 104,08 руб./EUR1, подорожав на 84 копейки. Евро торгуется выше 84 руб. также впервые с 28 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 43,44 копейки - до 99,13 руб. Курс китайского юаня вырос на 8,9 копейки - до 13,2 руб., это максимальная отметка с 11 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в ходе дневных торгов пятницы рубль продолжает активное снижение в основных парах. Давление на него оказывают уменьшение предложения валюты, обусловленное, в том числе, ухудшением показателей внешнеторгового баланса, а также решение Минфина РФ перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила.

Минэкономразвития в августе представит в правительство уточненный трехлетний макропрогноз, при его подготовке проанализирует причины снижения торгового баланса, оценит достаточность принятых мер с точки зрения объемов экспорта и импорта, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в Красноярске в пятницу, комментируя причины ослабления рубля в последние дни и влияние этого на макропрогноз.

"Во-первых, вопросы курса - это вопросы все-таки ЦБ в первую очередь, особенно, что касается текущих колебаний, регулирования рынка и так далее. В тоже время, конечно, при подготовке прогноза наш основной вопрос - это насколько устойчивы те тенденции, которые мы видим сейчас в нашем торговом балансе, а именно достаточно ощутимое снижение экспорта и в общем весомый рост импорта, и насколько принятых мер в этом направлении достаточно", - ответил он на вопрос о причинах существенного ослабления рубля.

"Но наша проблема сейчас не в импорте, конечно, наша проблема в экспорте, мы находимся под давлением ощутимо снизившихся экспортных цен. В то же время мы проводим анализ по каждой товарной группе - что происходит, насколько это конъюнктура, насколько это длинный цикл. К сожалению, нельзя сказать, что это просто колебания, тут имеют место тенденции в мировой экономике, которые мы будем оценивать. Мы крайне ответственно проходим к прогнозированию курса, цены на нефть, объемов добычи, экспорта и так далее", - заявил Решетников.

В четверг Минфин РФ сообщил, что с 7 августа переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу в объеме 40,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупок составит эквивалент 1,8 млрд рублей. При этом накануне раскрытия Минфином данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила на август газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минфин РФ может отступить от правила и не перейти к покупкам для пополнения ФНБ.

Отмечалось, что власти не будут закупать валюту, поступающую в виде нефтегазовых сверхдоходов, в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля - интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс.

Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей. В марте прошлого года он сообщил, что не будет покупать валюту или золото в связи с приостановкой положений бюджетного правила на 2022 год.

"По данным Минфина, объем нефтегазовых доходов в июле превысил базовый уровень впервые с марта, при этом в августе ведомство также ожидает получить дополнительные нефтегазовые доходы. С учетом этого Минфин направит 41 млрд руб. на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила (1,8 млрд руб. ежедневно), а Банк России, зеркалирующий операции с Минфином, резко сократит объемы продаж юаня на внутреннем валютном рынке уже с 7 августа, хотя и не перейдет к продажам, благодаря недавно анонсированному механизму зеркалирования локальных инвестиций ФНБ. С начала августа объем продаж (покупок) юаня со стороны Банка России определяется как сумма операций, проводимых в рамках бюджетного правила (продажи шли с начала 2023 года), а также операций, связанных с инвестированием средств ФНБ внутри России (продажи начались с августа). Если сейчас Банк России ежедневно продает юани в эквиваленте 4,0 млрд руб. (+1,7 млрд руб. в рамках бюджетного правила и +2,3 млрд руб. в рамках нового механизма), то с 7 августа продажи сократятся до 0,5 млрд руб. (-1,8 млрд руб. и +2,3 млрд руб. соответственно). При этом, с учетом масштабов операций, мы не ожидаем значимого влияния изменения объема операций Банка России на курс рубля", - отмечают аналитики "Ренессанс Брокера".

"Рубль в четверг продолжил слабеть. Минфин вчера объявил о начале покупок юаней и золота с 7 августа объемом в 1,8 млрд руб. в день. Тем не менее с учетом ранее анонсированных ЦБ операций по зеркалированию инвестиций из ФНБ в чистом объеме продажа юаней в августе продолжится, хоть и в незначительном размере (~0,5 млрд руб. в день). Сегодня рубль продолжает слабеть, хотя в целом на фоне улучшившейся ситуации на нефтяном рынке у рубля остается потенциал к укреплению. Тем не менее в ближайшее время риски роста курса пары "доллар-рубль" выше 95 руб./$1 сохранятся, особенно с понедельника, когда продажи по бюджетному правилу снизятся с текущих", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В четверг в утреннюю сессию доллар предпринял попытки к снижению, однако по мере активизации крупных игроков вновь перешел к росту, при этом пробив все локальные уровни сопротивления. Мы полагаем, что помимо пониженной активности экспортеров, давление на позиции рубля оказывало снижение интереса инвесторов к рисковым активам, ввиду чего все ключевые валюты развивающихся экономик были под давлением. При этом не исключаем, что дополнительное давление на рубль могли оказать спекулянты, отыгрывающие новостной фон, а именно решение Минфина начать с 7 августа приобретение юаней по бюджетному правилу на сумму 1,8 млрд рублей ежедневно и заявления Александра Новака о продолжении добровольного сокращения поставок нефти за счет экспорта в сентябре (на 300 тыс. б/с). На утро пятницы доллар заметно корректировался к рублю, однако затем отыграл почти все снижение. На данный момент мы считаем, что рубль выглядит весьма уязвимым к сохранению понижательного тренда. Опасаемся, что доллар может завершить недельные торги в диапазоне 95-96 руб., надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", - комментирует ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Участники глобального рынка находятся в ожидании публикации данных по рынку труда США.

Данные о безработице и росте занятости в США будут обнародованы в 15:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест (без учета сельскохозяйственного сектора) в Штатах выросло на 200 тыс. в июле, минимальными темпами с декабря 2020 года. В июне показатель вырос на 209 тыс. Безработица, как ожидается, останется на уровне 3,6%, близком к минимальному за полвека.

Нефть эталонных марок умеренно дорожает днем в пятницу и завершает в плюсе шестую неделю подряд на фоне опасений сокращения поставок и образования дефицита топлива на мировом рынке.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,39% - до $85,45 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,38% - до $81,85 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 1,5%, WTI - на 1,8%. Накануне обе марки подорожали более чем на 2%.

Саудовская Аравия в четверг объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил накануне вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое началось пятницу.