Акции Longyuan Power существенно недооценены рынком - "Финам"

Акции китайского оператора возобновляемой энергетики Longyuan Power существенно недооценены рынком, полагают аналитики "Финама".

"Акции Longyuan Power находятся на минимальных значениях с начала 2021 года и являются, по нашим оценкам, сильно недооцененными рынком. С начала года компания зафиксировала увеличение выработки на 9,5% (г/г), преимущественно за счет увеличения генерации ВЭС на 9,6% (г/г). Однако угольные ТЭС Longyuan Power также имеют неплохие шансы нарастить выработку на фоне засухи на юго-востоке КНР. Кроме того, фактором скрытого потенциала компании остаются невыплаченные правительством Китая субсидии, размер которых составляет около 80% годовой выручки Longyuan. Наша целевая цена акций Longyuan в Гонконге составляет 12HKD, рейтинг - "покупать", потенциал роста - 66%", - пишут эксперты.

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