"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Dominion Energy с целью $58,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $47,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 4 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $3,72 млрд и прибыли на акцию $0,4836. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $47,5 риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41", - указывают в "Финаме".

Dominion Energy - американская энергетическая компания, занимающаяся электроснабжением и газоснабжением.

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