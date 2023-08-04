"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF до $53,20

"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF с $47,50 до $53,20, что предполагает потенциал роста 15,9% с текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Рейтинг при этом сохранен экспертами на уровне "покупать".

"С момента выпуска прошлого обзора в середине мая акции фонда принесли инвесторам 15% доходности и достигли своей целевой цены всего за 2 месяца. В первые месяцы этого года акции отставали по динамике от индекса, ввиду того что бигтехи, которые тянули рынок вверх, имеют в фонде не такой большой вес, как в индексе. Зато когда в последние месяцы ралли распространилось на другие сектора и компании средней капитализации, то фонд перешел к активному росту. Высокая вероятность "мягкой посадки" американской экономики, а также окончание цикла повышения ставок к концу года могут поддержать широкий рынок, на этом фоне мы повышаем целевую цену по акциям KOMP", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) - биржевой фонд, повторяющий динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд, как и индекс, покрывает 25 инновационных направлений новой экономики, которые являются неотъемлемой частью четвертой промышленной революции и станут центром притяжения инвестиций в ближайшие годы.

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