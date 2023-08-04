.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром превысил 3170п по индексу Мосбиржи, лидирует Ozon
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Ключевые вызовы для российского фондового рынка
Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развития. Как отмечалось вчера на отраслевом мероприятии компании Frank RG, это - ужесточение требований для квалифицированных инвесторов, отмена некоторых налоговых льгот, отсутствие...
 
Предпринимателей хотят обязать индексировать зарплаты
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает установить обязанность для работодателей внебюджетной сферы индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Как рассказал "Ведомостям" депутат, в ближайшее время он...
 
Магазинам, возможно, придется указывать цену товара за килограмм и литр
Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей". Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара - за 1 кг или 1 л....
 
04 августа 2023 года 11:55

Рынок акций РФ утром превысил 3170п по индексу Мосбиржи, лидирует Ozon

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $85,5 за баррель), индекс Мосбиржи преодолел 3170 пунктов за счет бумаг финансовых компаний во главе с Ozon.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3171,99 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1054,81 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 94,79 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали расписки OZON (+7,2%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), "Мосбиржи" (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Совет директоров банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,8%) 26 сентября проведет внеочередное собрание акционеров, сообщил банк в четверг вечером. На собрании будут рассмотрены вопросы о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года, о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета банка, об избрании членов набсовета кредитной организации.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок находится на максимальных отметках с начала года, при этом очевидна максимальная перекупленность с 2004 года.

"Вероятно, краткосрочно назревает коррекционное движение вниз. Среднесрочно тренд в индексе Мосбиржи остается растущим, а отметка 3300 пунктов остается очередным сильным сопротивлением. На американском рынке август и сентябрь - исторически слабые месяцы, поэтому коррекционное движение может получить развитие", - считают эксперты "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон к пятнице улучшился, что поддерживает российских "быков".

"Народный Банк Китая обещал всестороннюю поддержку экономики, что выгодно для российского экспорта. Саудовская Аравия и РФ обещали сохранить добровольное сокращение производства, как минимум, до конца сентября. Соответственно, отпускать нефть на падение пока никто не хочет, кроме потребителей", - отмечает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, внешний фон складывается позитивно, Brent старается завершить очередную неделю ростом, однако на рынке акций РФ недельное ралли может завершиться фиксацией игроками прибыльных позиций перед выходными.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, слабый рубль и сильные отчеты эмитентов поддерживают рынок акций РФ.

Для индекса Мосбиржи после пробития сопротивления 3150 пунктов открывается дорога к следующей цели 3300 пунктов, полагает эксперт.

"Среди "медвежьих" факторов стоит выделить огромную техническую перекупленность индекса МосБиржи, хотя на нее мало кто обращает внимание. Может быть, потому, что многие частные инвесторы просто не знают, что нужно поглядывать на технические индикаторы. А именно "физики" формируют сейчас основной оборот торгов на Мосбирже", - отмечает аналитик.

Для нефти Brent сопротивление находится в районе $87-88 за баррель, и оно вполне может быть как минимум протестировано. В пятницу заседает мониторинговый комитет ОПЕК+: важных решений от него не ждут, но возможна словесная поддержка высоких цен на нефть со стороны нефтяных чиновников.

При таких ожиданиях вполне логично покупать акции нефтяников. Исходя из полугодовых данных, годовая прибыль Сбербанка может составить 1,4-1,5 трлн руб., а дивиденды - превысить 30 руб. на акцию. Поэтому цена за акцию Сбербанка в 300 руб. не выглядит завышенной, полагает Антонов.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 2%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются продолжить рост после скачка накануне, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $85,6 за баррель (+0,6% и +2,3% накануне), сентябрьская цена WTI - $82,05 за баррель (+0,6% и +2,6% в четверг).

Обе марки могут завершить в "плюсе" шестую неделю подряд.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле снижению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+34,4% и +38% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+25,1% и +19% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+13,3%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+9,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,2%).

Подешевели акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 20,35 млрд рублей (из них 2,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,88 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,63 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 августа 2023 года 19:55
Рынок акций РФ на неделе продолжил обновлять максимумы индекса Мосбиржи с февраля 2022г
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост на фоне сильных корпоративных отчетов, дивидендных ожиданий и новых экономических стимулов в Китае, хотя внешние фондовые площадки скорректировались вниз после снижения агентством Fitch кредитного рейтинга США. Индекс Мосбиржи на неделе на фоне ослабления рубля продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года, поднявшись в район рубежа 3200 пунктов, после чего в пятницу откатился в рамках коррекции ниже 3100 пунктов.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:43
Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 3100п по индексу Мосбиржи, неделю закрыл ростом
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после недельного ралли, хотя настроения на внешних площадках улучшились. Индекс Мосбиржи после утреннего роста в район 3195 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года) откатился ниже 3100 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги "РусГидро".    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:41
Рубль в пятницу обвалился в основных парах, обновил минимумы с весны 2022 года
Москва. 4 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль обвалился к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе, из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:11
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 4 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на заметное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне снижения рейтинговым агентством Fitch странового кредитного рейтинга Соединенных Штатов с уровня "AAA" до "AA+", а также публикации новой порции макроэкономической статистики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились за пять дней.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:53
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Xiaomi до HKD15,8
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Xiaomi до HKD15,8, что соответствует потенциалу роста 33% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена экспертами на уровне "покупать". "Валовая рентабельность в сегменте смартфонов может быть высокой - мы...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:28
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor с целевой ценой $16 за штуку, что соответствует потенциалу роста 22% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания столкнулась с неопределенной ситуацией в экономике и высокими расходами, включая затраты на...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:06
Акции Распадской, РусАла и Белуги будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Распадской", "РусАла" и "Белуга Групп" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. 10 августа "Распадская" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие. По мнению аналитика, стоит обратить повышенное внимание на показатель EBITDA и...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 17:40
Потенциал роста котировок бумаг HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев - SberCIB
Потенциал роста котировок депозитарных расписок HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Расписки HeadHunter начали дорожать в конце сентября прошлого года, - отмечается в комментарии. - С тех пор их котировки выросли на 144%, тогда как...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 17:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 95 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 95 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,79%, стоп-приказ: 84 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На форуме "Россия - Африка" генеральный...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 16:45
Вероятно достижение парой рубль/доллар уровня 95-100 руб./$1 в августе - Альфа-банк
Вероятно достижение парой рубль/доллар уровня 95-100 руб./$1 в августе, полагают аналитики Альфа-банка. "Главный вывод из макростатистики за июнь заключается в том, что ограничения на рынке труда становятся серьезной проблемой, - говорится в комментарии. - Сочетание быстрого восстановления при...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 16:17
"Финам" сохраняет рейтинг акций CGN Power на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" по акциям CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "31 июля стало известно, что CGN...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:55
Рубль днем дешевеет в основных парах, обновил минимумы с весны 2022 года к главным валютам
Москва. 4 августа. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем в пятницу, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:54
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Amazon до $160
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Amazon.com Inc. со $130 до $160 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс. "Ожидаем улучшения рентабельности компании за счет сокращения персонала и нормализации роста выручки. Облачный сегмент AWS...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:23
Акции Longyuan Power существенно недооценены рынком - "Финам"
Акции китайского оператора возобновляемой энергетики Longyuan Power существенно недооценены рынком, полагают аналитики "Финама". "Акции Longyuan Power находятся на минимальных значениях с начала 2021 года и являются, по нашим оценкам, сильно недооцененными рынком. С начала года компания...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 14:55
Валютный курс может превысить отметку 100 руб./$1 во 2П23 - "Тинькофф Инвестиции"
Валютный курс может превысить отметку 100 руб./$1 во II полугодии 2023 года, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций". "Доллар достиг цены в 95 рублей, обновив максимум с марта 2022 года, - констатируют аналитики. - Причины ослабления рубля все те же - сокращение профицита по счету текущих...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.