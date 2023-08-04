Рынок акций РФ утром превысил 3170п по индексу Мосбиржи, лидирует Ozon

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $85,5 за баррель), индекс Мосбиржи преодолел 3170 пунктов за счет бумаг финансовых компаний во главе с Ozon.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3171,99 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1054,81 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 94,79 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали расписки OZON (+7,2%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), "Мосбиржи" (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Совет директоров банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,8%) 26 сентября проведет внеочередное собрание акционеров, сообщил банк в четверг вечером. На собрании будут рассмотрены вопросы о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года, о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета банка, об избрании членов набсовета кредитной организации.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок находится на максимальных отметках с начала года, при этом очевидна максимальная перекупленность с 2004 года.

"Вероятно, краткосрочно назревает коррекционное движение вниз. Среднесрочно тренд в индексе Мосбиржи остается растущим, а отметка 3300 пунктов остается очередным сильным сопротивлением. На американском рынке август и сентябрь - исторически слабые месяцы, поэтому коррекционное движение может получить развитие", - считают эксперты "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон к пятнице улучшился, что поддерживает российских "быков".

"Народный Банк Китая обещал всестороннюю поддержку экономики, что выгодно для российского экспорта. Саудовская Аравия и РФ обещали сохранить добровольное сокращение производства, как минимум, до конца сентября. Соответственно, отпускать нефть на падение пока никто не хочет, кроме потребителей", - отмечает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, внешний фон складывается позитивно, Brent старается завершить очередную неделю ростом, однако на рынке акций РФ недельное ралли может завершиться фиксацией игроками прибыльных позиций перед выходными.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, слабый рубль и сильные отчеты эмитентов поддерживают рынок акций РФ.

Для индекса Мосбиржи после пробития сопротивления 3150 пунктов открывается дорога к следующей цели 3300 пунктов, полагает эксперт.

"Среди "медвежьих" факторов стоит выделить огромную техническую перекупленность индекса МосБиржи, хотя на нее мало кто обращает внимание. Может быть, потому, что многие частные инвесторы просто не знают, что нужно поглядывать на технические индикаторы. А именно "физики" формируют сейчас основной оборот торгов на Мосбирже", - отмечает аналитик.

Для нефти Brent сопротивление находится в районе $87-88 за баррель, и оно вполне может быть как минимум протестировано. В пятницу заседает мониторинговый комитет ОПЕК+: важных решений от него не ждут, но возможна словесная поддержка высоких цен на нефть со стороны нефтяных чиновников.

При таких ожиданиях вполне логично покупать акции нефтяников. Исходя из полугодовых данных, годовая прибыль Сбербанка может составить 1,4-1,5 трлн руб., а дивиденды - превысить 30 руб. на акцию. Поэтому цена за акцию Сбербанка в 300 руб. не выглядит завышенной, полагает Антонов.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 2%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются продолжить рост после скачка накануне, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $85,6 за баррель (+0,6% и +2,3% накануне), сентябрьская цена WTI - $82,05 за баррель (+0,6% и +2,6% в четверг).

Обе марки могут завершить в "плюсе" шестую неделю подряд.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле снижению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+34,4% и +38% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+25,1% и +19% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+13,3%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+9,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,2%).

Подешевели акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 20,35 млрд рублей (из них 2,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,88 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,63 млрд рублей на акции "Газпрома").