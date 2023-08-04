Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Apple до $200

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Apple Inc. со $180 до $200 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

Apple (AAPL) представила сильные результаты по итогам II квартала текущего года, однако прогнозы корпорации на июль-сентябрь оказались неоднозначными, отмечает эксперт. В частности, ее ориентир в отношении роста выручки выглядит слабее, чем предполагают общерыночные ожидания.

"Рентабельность бизнеса Apple увеличивается опережающими темпами, что в текущих макроусловиях и при продолжающейся диверсификации производственной цепочки вселяет большой оптимизм, - пишет аналитик. - Экспансия Apple в новые регионы успешно продолжается: доли ее устройств в Индии и Китае расширяются, сохраняется высокий процент клиентов, переходящих с Android на iOS. Обновление линейки Mac-устройств обусловило более сильные, чем предполагал консенсус, результаты этого сегмента. Наибольший оптимизм вызывают опережающие темпы роста высокомаржинального сервисного сегмента с позитивными комментариями по таким направлениям, как рекламный бизнес, от которых рынок не ждал особых достижений. Мы оцениваем отчет Apple умеренно позитивно, даем рекомендацию "покупать" и повышаем целевую цену со $180 до $200".

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