SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" по результатам отчетности компании за I полугодие 2023 года, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Выручка "Ростелекома" за первое полугодие достигла 325 млрд руб. (плюс 14,5% г/г), OIBDA - 135 млрд руб. (плюс 7,9%), чистая прибыль - 26,9 млрд руб. (плюс 18,1%). За последние полтора года компания снизила капитальные затраты, которые за 1П23 оказались на 7% меньше, чем годом ранее, и на 25% меньше, чем в первой половине 2021 года. Этим и объясняется значительный свободный денежный поток за 6М23: 73,6 млрд руб., что в пять раз выше уровня прошлого года. Компания уменьшила долговую нагрузку - показатель "чистый долг/OIBDA" снизился до 1,8 с 2,1 годом ранее", - пишут эксперты Максим Кондратьев и Дмитрий Трошин.

Аналитики в целом нейтрально оценивают результаты "Ростелекома", однако само возобновление публикации отчётности, по их мнению, является хорошей новостью. "Инвестиционный профиль компании исторически был построен на дивидендных выплатах, но, по нашим расчётам, ожидаемая дивидендная доходность у бумаг "Ростелекома" сейчас ниже, чем у "МТС", - считают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.