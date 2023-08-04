"Финам" подтверждает рейтинг акций Cummins на уровне "покупать"

"Финам"подтверждает рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $314 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 20% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии Cummins представил финансовые результаты за II квартал, согласно которым чистая прибыль акционеров увеличилась на 2,6% г/г до $720 млн или $5,05 на акцию, но оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков в $5,29 на акцию из-за высоких производственных затрат, связанных с ростом расходов на рабочую силу и сырье, отмечается в комментарии. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 31% г/г до $8,64 млрд, что превзошло ожидания рынка в $8,37 млрд.

"Компания сохранила свой прогноз на весь 2023 год, который предполагает рост выручки на 15-20% г/г и рентабельность по EBITDA на уровне 15-15,7%. Высокий спрос в ключевых регионах присутствия, особенно в Северной Америке, будет способствовать дальнейшему росту финансовых показателей Cummins, поэтому мы подтверждаем свой рейтинг "покупать" по акциям компании", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

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