Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 4 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США в четверг завершили в минусе третью сессию подряд, инвесторы оценивали макроэкономические данные и корпоративные отчетности. Как стало известно в четверг из предварительных данных Минтруда США, производительность труда в стране во втором квартале подскочила на 3,7%, а стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6 тыс., до 227 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа заявок до 225 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов.

Также участники рынка следят за отчетностями крупных компаний за второй квартал. Согласно данным Evercore ISI, акции 368 компаний из индекса S&P 500, уже опубликовавших свою квартальную отчетность, в среднем подешевели на 0,7% после выхода финпоказателей.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показывают преимущественно позитивную динамику. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил также порядка 0,1%. При этом австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:23 мск составила $85,18 за баррель, что всего на 0,05% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 2,3% - до $85,14 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,11% и составили $81,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на 2,6% - до $81,55 за баррель. Обе марки могут завершить в плюсе шестую неделю подряд.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с. Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 августа выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалось уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,19 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,696 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,003% и составил 109,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 870,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П11" (+0,33%), "Лидер-Инвест-П03" (+0,26%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,52%), "Транснефть-001P-08" (-0,18%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Помощь интернет-магазинам" (ПИМ) 3 августа завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 14,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

ООО "Истринская сыроварня" изменило параметры размещения второго выпуска облигаций серии БО-02. Срок обращения выпуска составит 3 года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем - 100 млн рублей, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Ранее компания планировала разместить облигации серии БО-02 на сумму 150 млн рублей со сроком обращения 4 года.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 20-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 5 млн облигаций серии А26 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 83,33% выпуска. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А26 на 6 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения выпуска - 16 лет. Ставка текущего купона - 8,35% годовых.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") выкупило по оферте 9 тыс. 698 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, что составляет 0,32% выпуска. Компания разместила 7-летние бонды объемом 3 млрд рублей в августе 2019 года по ставке квартального купона 12,5% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в августе 2024 года - 13,25% годовых. Других выпусков эмитента в обращении нет.