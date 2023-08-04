Доллар может завершить неделю в диапазоне 95-96 руб./$1 - ПСБ

Доллар может завершить неделю в диапазоне 95-96 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Помимо пониженной активности экспортеров, давление на позиции рубля в четверг оказывало снижение интереса инвесторов к рисковым активам, ввиду чего все ключевые валюты развивающихся экономик были под давлением, - напоминает эксперт. - При этом не исключаем, что дополнительное давление на рубль могли оказать спекулянты, отыгрывающие новостной фон, а именно, решение Минфина начать с 7 августа приобретение юаней по бюджетному правилу на сумму 1,8 млрд рублей ежедневно и заявления А. Новака о продолжении добровольного сокращения поставок нефти за счет экспорта в сентябре (на 300 тыс. б/с)".

На утро пятницы доллар заметно корректируется к рублю. Эксперт банка полагает, что рубль выглядит весьма уязвимым к сохранению понижательного тренда, и опасается, что доллар может завершить недельные торги в диапазоне 95-96 руб./$1. Жильников надеется, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке.

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