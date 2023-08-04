Рынок акций поддерживается слабым рублем и сильными отчетами компаний - "Алор Брокер"

Рынок акций поддерживается слабым рублем и сильными отчетами компаний за I полугодие, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в четверг продолжил не очень логичный подъем, прибавив за день 1,3% и уткнувшись в сопротивление 3150 пунктов по индексу Мосбиржи. Его пробой откроет дорогу к следующей цели - 3300 пунктов. Сейчас рынок акций поддерживается слабым рублем и сильными отчетами эмитентов за полугодие", - отмечает эксперт.

Среди "медвежьих" факторов Антонов выделяет огромную техническую перекупленность индекса Мосбиржи.

"Ждем в пятницу поддержки "быков" со стороны нефти, - пишет аналитик. - Вчера Саудовская Аравия заявила о продлении на сентябрь дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Более того, саудиты могут пролонгировать это сокращение в последующие месяцы и даже еще больше снизить объем добычи. Нефть на этой новости вчера подорожала на 2%, и немного подрастает сегодня с утра. Стоит отметить, что в последние дни нефть обычно выглядит сильнее после полудня, нежели чем на азиатских торгах".

Сопротивление по нефти лежит в районе $87-88 за баррель, и оно, по мнению Антонова, вполне может быть как минимум протестировано. В пятницу заседает мониторинговый комитет ОПЕК+. От него никто не ждет важных решений, но, во-первых, могут быть сюрпризы, а, во-вторых, наверняка мы услышим словесную поддержку высоких цен на нефть со стороны нефтяных чиновников, полагает эксперт.

"При таких ожиданиях вполне логично покупать нефтянку. Однако в четверг акции сектора были очень слабыми, несмотря на рост цены на нефть и падение курса рубля. Возможно, это произошло потому, что основная спекулятивная активность была сосредоточена в других бумагах", - допускает аналитик "Алор Брокер".

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