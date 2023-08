Фондовые индексы США в минусе, нефть умеренно дорожает

Уолл-стрит снизилась в четверг третью сессию подряд на корпоративных отчетах. Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики. Нефть слабо дорожает после резкого подъема накануне, Brent у $85,3 за баррель

Фондовые индексы США в четверг завершили в минусе третью сессию подряд, инвесторы оценивали макроэкономические данные и корпоративные отчетности.

Как стало известно в четверг из предварительных данных Минтруда США, производительность труда в стране во втором квартале подскочила на 3,7%, а стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6 тыс., до 227 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа заявок до 225 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов.

Также участники рынка следят за отчетностями крупных компаний за второй квартал. Согласно данным Evercore ISI, акции 368 компаний из индекса S&P 500, уже опубликовавших свою квартальную отчетность, в среднем подешевели на 0,7% после выхода финпоказателей.

"Такое снижение едва ли свидетельствует о масштабном изменении тренда, однако если статданные, и в особенности отчет по рынку труда в пятницу, заставят участников рынка повысить ожидания относительно ставки Федрезерва, коррекция может затянуться", - отметил старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писсурос.

Акции Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подешевели на 8,8% после того, как один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов отчитался о падении чистой прибыли более чем вдвое в третьем квартале 2023 финансового года. Прогноз на текущий фиквартал также разочаровал инвесторов.

Стоимость бумаг PayPal Holdings (SPB: PYPL) упала на 10,6%. Американская платежная система во втором квартале увеличила выручку на 7% в годовом выражении, однако скорректированная операционная маржа не оправдала ожидания рынка.

Котировки бумаг энергетической компании Occidental Petroleum (SPB: OXY) выросли на 1,2% на фоне роста цен на нефть и несмотря на данные о падении чистой прибыли в минувшем квартале почти в 6 раз.

Капитализация другой нефтяной компании, ConocoPhillips (SPB: COP), уменьшилась на 0,5% на фоне падения чистой прибыли.

Цена бумаг Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. повысились на 1,7%.

Рыночная стоимость Costco Wholesale (SPB: COST) выросла на 1% после того, как оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о повышении выручки в июле на 4,5% и увеличении сопоставимых продаж на 2,5%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,19% и составил 35215,1 пункта. Лидером падения в индексе стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Caterpillar (SPB: CAT), подешевевшие на 2,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,26% - до 4501,74 пункта.

Nasdaq Composite понизился на 0,1% и составил 13959,72 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показывают разнонаправленные изменения.

Американский банк Morgan Stanley (SPB: MS) понизил рейтинг китайского рынка акций до "на уровне рынка" с "выше рынка", австралийских акций - до "ниже рынка", пишет MarketWatch.

Постковидное восстановление спроса в Китае неубедительно, а базовая инфляция устойчиво близка к нулю, отметили аналитики кредитной организации. Вместе с тем они не исключили возвращения к более позитивному мнению о рынке акций страны.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

На Гонконгской фондовой бирже в лидерах роста находятся Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. (+3,8%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+3,5%), Longfor Group Holdings Ltd. (+3,4%), Meituan (SPB: 3690) (+3,2%) и Trip.com Group Ltd. (+3%).

Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 0,1%.

Существенно дешевеют бумаги Furukawa Electric (-8,1%), Mitsui Chemicals (-4,6%), Renesas Electronics (-3,6%), Nintendo (-3,1%) и Yamaha Corp. (-3%).

При этом капитализация Z Holdings растет на 11,3%, Mitsubishi Heavy Industries - на 6,9%, Yamato Holdings - на 5,5%, CyberAgent - на 4%, Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Heavy Industries - на 3,4%, Rakuten Group - на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,1%.

Цена акций авиакомпании Korean Air Lines поднимается на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor и сталелитейной Posco - на 0,5%. Капитализация Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшается на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Горнодобывающие гиганты BHP и Rio Tinto прибавляют в рыночной стоимости по 0,9%.

Риски в отношении инфляционных перспектив в стране в целом сбалансированы, и если повышательные риски материализуются, то это может привести к затяжному периоду высокой инфляции и росту среднесрочных инфляционных ожиданий, отметил Резервный банк Австралии в опубликованном в пятницу квартальном заявлении о монетарной политике.

Центробанк указал на дальнейшее ослабление ценового давления в стране во втором квартале, но пояснил, что инфляция на уровне 6% - это все еще слишком высоко. Регулятор подтвердил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, при этом решения будут зависеть от статданных.

Кроме того, Резервный банк Австралии понизил прогноз экономического роста в этом году до 0,9% с 1,2%. В 2025 году австралийский ЦБ ожидает восстановления темпов роста до 2,3%.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $85,26 за баррель, что на 12 центов (0,14%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,94 (2,3%) - до $85,14 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 17 центов (0,21%) и составили $81,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $2,05 (2,6%) - до $81,55 за баррель.

Обе марки могут завершить в плюсе шестую неделю подряд.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.