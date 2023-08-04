.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США в минусе, нефть умеренно дорожает
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Ключевые вызовы для российского фондового рынка
Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развития. Как отмечалось вчера на отраслевом мероприятии компании Frank RG, это - ужесточение требований для квалифицированных инвесторов, отмена некоторых налоговых льгот, отсутствие...
 
Предпринимателей хотят обязать индексировать зарплаты
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает установить обязанность для работодателей внебюджетной сферы индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Как рассказал "Ведомостям" депутат, в ближайшее время он...
 
Магазинам, возможно, придется указывать цену товара за килограмм и литр
Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей". Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара - за 1 кг или 1 л....
 
04 августа 2023 года 09:37

Фондовые индексы США в минусе, нефть умеренно дорожает

Уолл-стрит снизилась в четверг третью сессию подряд на корпоративных отчетах. Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики. Нефть слабо дорожает после резкого подъема накануне, Brent у $85,3 за баррель

Фондовые индексы США в четверг завершили в минусе третью сессию подряд, инвесторы оценивали макроэкономические данные и корпоративные отчетности.

Как стало известно в четверг из предварительных данных Минтруда США, производительность труда в стране во втором квартале подскочила на 3,7%, а стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6 тыс., до 227 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа заявок до 225 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов.

Также участники рынка следят за отчетностями крупных компаний за второй квартал. Согласно данным Evercore ISI, акции 368 компаний из индекса S&P 500, уже опубликовавших свою квартальную отчетность, в среднем подешевели на 0,7% после выхода финпоказателей.

"Такое снижение едва ли свидетельствует о масштабном изменении тренда, однако если статданные, и в особенности отчет по рынку труда в пятницу, заставят участников рынка повысить ожидания относительно ставки Федрезерва, коррекция может затянуться", - отметил старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писсурос.

Акции Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) подешевели на 8,8% после того, как один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов отчитался о падении чистой прибыли более чем вдвое в третьем квартале 2023 финансового года. Прогноз на текущий фиквартал также разочаровал инвесторов.

Стоимость бумаг PayPal Holdings (SPB: PYPL) упала на 10,6%. Американская платежная система во втором квартале увеличила выручку на 7% в годовом выражении, однако скорректированная операционная маржа не оправдала ожидания рынка.

Котировки бумаг энергетической компании Occidental Petroleum (SPB: OXY) выросли на 1,2% на фоне роста цен на нефть и несмотря на данные о падении чистой прибыли в минувшем квартале почти в 6 раз.

Капитализация другой нефтяной компании, ConocoPhillips (SPB: COP), уменьшилась на 0,5% на фоне падения чистой прибыли.

Цена бумаг Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. повысились на 1,7%.

Рыночная стоимость Costco Wholesale (SPB: COST) выросла на 1% после того, как оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о повышении выручки в июле на 4,5% и увеличении сопоставимых продаж на 2,5%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,19% и составил 35215,1 пункта. Лидером падения в индексе стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Caterpillar (SPB: CAT), подешевевшие на 2,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,26% - до 4501,74 пункта.

Nasdaq Composite понизился на 0,1% и составил 13959,72 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показывают разнонаправленные изменения.

Американский банк Morgan Stanley (SPB: MS) понизил рейтинг китайского рынка акций до "на уровне рынка" с "выше рынка", австралийских акций - до "ниже рынка", пишет MarketWatch.

Постковидное восстановление спроса в Китае неубедительно, а базовая инфляция устойчиво близка к нулю, отметили аналитики кредитной организации. Вместе с тем они не исключили возвращения к более позитивному мнению о рынке акций страны.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

На Гонконгской фондовой бирже в лидерах роста находятся Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. (+3,8%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+3,5%), Longfor Group Holdings Ltd. (+3,4%), Meituan (SPB: 3690) (+3,2%) и Trip.com Group Ltd. (+3%).

Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 0,1%.

Существенно дешевеют бумаги Furukawa Electric (-8,1%), Mitsui Chemicals (-4,6%), Renesas Electronics (-3,6%), Nintendo (-3,1%) и Yamaha Corp. (-3%).

При этом капитализация Z Holdings растет на 11,3%, Mitsubishi Heavy Industries - на 6,9%, Yamato Holdings - на 5,5%, CyberAgent - на 4%, Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Heavy Industries - на 3,4%, Rakuten Group - на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,1%.

Цена акций авиакомпании Korean Air Lines поднимается на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor и сталелитейной Posco - на 0,5%. Капитализация Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшается на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Горнодобывающие гиганты BHP и Rio Tinto прибавляют в рыночной стоимости по 0,9%.

Риски в отношении инфляционных перспектив в стране в целом сбалансированы, и если повышательные риски материализуются, то это может привести к затяжному периоду высокой инфляции и росту среднесрочных инфляционных ожиданий, отметил Резервный банк Австралии в опубликованном в пятницу квартальном заявлении о монетарной политике.

Центробанк указал на дальнейшее ослабление ценового давления в стране во втором квартале, но пояснил, что инфляция на уровне 6% - это все еще слишком высоко. Регулятор подтвердил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, при этом решения будут зависеть от статданных.

Кроме того, Резервный банк Австралии понизил прогноз экономического роста в этом году до 0,9% с 1,2%. В 2025 году австралийский ЦБ ожидает восстановления темпов роста до 2,3%.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $85,26 за баррель, что на 12 центов (0,14%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,94 (2,3%) - до $85,14 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 17 центов (0,21%) и составили $81,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $2,05 (2,6%) - до $81,55 за баррель.

Обе марки могут завершить в плюсе шестую неделю подряд.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 августа 2023 года 19:55
Рынок акций РФ на неделе продолжил обновлять максимумы индекса Мосбиржи с февраля 2022г
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост на фоне сильных корпоративных отчетов, дивидендных ожиданий и новых экономических стимулов в Китае, хотя внешние фондовые площадки скорректировались вниз после снижения агентством Fitch кредитного рейтинга США. Индекс Мосбиржи на неделе на фоне ослабления рубля продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года, поднявшись в район рубежа 3200 пунктов, после чего в пятницу откатился в рамках коррекции ниже 3100 пунктов.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:43
Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 3100п по индексу Мосбиржи, неделю закрыл ростом
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после недельного ралли, хотя настроения на внешних площадках улучшились. Индекс Мосбиржи после утреннего роста в район 3195 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года) откатился ниже 3100 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги "РусГидро".    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:41
Рубль в пятницу обвалился в основных парах, обновил минимумы с весны 2022 года
Москва. 4 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль обвалился к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе, из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:11
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 4 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на заметное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне снижения рейтинговым агентством Fitch странового кредитного рейтинга Соединенных Штатов с уровня "AAA" до "AA+", а также публикации новой порции макроэкономической статистики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились за пять дней.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:53
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Xiaomi до HKD15,8
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Xiaomi до HKD15,8, что соответствует потенциалу роста 33% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена экспертами на уровне "покупать". "Валовая рентабельность в сегменте смартфонов может быть высокой - мы...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:28
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor с целевой ценой $16 за штуку, что соответствует потенциалу роста 22% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания столкнулась с неопределенной ситуацией в экономике и высокими расходами, включая затраты на...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:06
Акции Распадской, РусАла и Белуги будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Распадской", "РусАла" и "Белуга Групп" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. 10 августа "Распадская" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие. По мнению аналитика, стоит обратить повышенное внимание на показатель EBITDA и...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 17:40
Потенциал роста котировок бумаг HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев - SberCIB
Потенциал роста котировок депозитарных расписок HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Расписки HeadHunter начали дорожать в конце сентября прошлого года, - отмечается в комментарии. - С тех пор их котировки выросли на 144%, тогда как...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 17:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 95 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 95 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,79%, стоп-приказ: 84 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На форуме "Россия - Африка" генеральный...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 16:45
Вероятно достижение парой рубль/доллар уровня 95-100 руб./$1 в августе - Альфа-банк
Вероятно достижение парой рубль/доллар уровня 95-100 руб./$1 в августе, полагают аналитики Альфа-банка. "Главный вывод из макростатистики за июнь заключается в том, что ограничения на рынке труда становятся серьезной проблемой, - говорится в комментарии. - Сочетание быстрого восстановления при...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 16:17
"Финам" сохраняет рейтинг акций CGN Power на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" по акциям CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "31 июля стало известно, что CGN...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:55
Рубль днем дешевеет в основных парах, обновил минимумы с весны 2022 года к главным валютам
Москва. 4 августа. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем в пятницу, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:54
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Amazon до $160
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Amazon.com Inc. со $130 до $160 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс. "Ожидаем улучшения рентабельности компании за счет сокращения персонала и нормализации роста выручки. Облачный сегмент AWS...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:23
Акции Longyuan Power существенно недооценены рынком - "Финам"
Акции китайского оператора возобновляемой энергетики Longyuan Power существенно недооценены рынком, полагают аналитики "Финама". "Акции Longyuan Power находятся на минимальных значениях с начала 2021 года и являются, по нашим оценкам, сильно недооцененными рынком. С начала года компания...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 14:55
Валютный курс может превысить отметку 100 руб./$1 во 2П23 - "Тинькофф Инвестиции"
Валютный курс может превысить отметку 100 руб./$1 во II полугодии 2023 года, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций". "Доллар достиг цены в 95 рублей, обновив максимум с марта 2022 года, - констатируют аналитики. - Причины ослабления рубля все те же - сокращение профицита по счету текущих...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.