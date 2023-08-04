"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Helmerich & Payne

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций оператора контрактного бурения Helmerich & Payne, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Цены на нефть выросли почти в два раза с пандемических минимумов 2020 года, при этом восстановление сегмента нефтесервиса менее быстрое, поскольку компании в сфере разведки и добычи стали осторожнее с капзатратами. Мы ожидаем ограниченного роста выручки Helmerich & Payne в краткосрочной перспективе, а также удорожания активации буровых установок. Мы отмечаем ограниченный потенциал роста котировок компании и полагаем, что рекомендация "держать" актуальна", - пишут аналитики.

Эксперты "БКС МИ" повысили прогноз прибыли на акцию на финансовый 2023 год с $4,25 до $4,56 с учетом результатов за 3К23.

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