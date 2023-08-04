Рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов в рамках коррекции после снижения на негативных сигналах

Москва. 4 августа. Доллар США и юань умеренно слабеют на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль предпринимает попытки восстановить утраченные по итогам предыдущих торгов позиции на фоне отсутствия ощутимого негатива и окрепших котировок нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,26 руб./$1 (-72,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 48,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,3 коп. - до 13,09 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль утром в пятницу перешел к восходящей коррекции после очередной просадки до новых минимумов с весны прошлого года по итогам четверга. Ослабление рубля накануне наблюдалось на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Минфин РФ с 7 августа переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу в объеме 40,5 млрд рублей, их ежедневный объем составит эквивалент 1,8 млрд рублей.

В пятницу утром ощутимых для рубля негативных факторов не наблюдается. Судя по преобладающей динамике, мировые рынки пока находятся в безыдейном состоянии. С нефтяного рынка продолжают поступать позитивные сигналы.

Нефтяные котировки несколько сбавили темпы роста, который наблюдался на предыдущих торгах на фоне новостей о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией в 1 млн б/с на сентябрь. Об этом сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с. Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, в четверг пресс-служба аппарата правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Александра Новака сообщила, что Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину.

В пятницу участники рынка ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,24 за баррель, что на 0,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,72 за баррель, что на 0,21% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу торгуются без единого настроя: китайский CSI 300 увеличился на 0,64%, японский Nikkei 225 снижается всего на 0,04%, гонконгский Hang Seng растет на 1,08%, южнокорейский Kospi почти стабилен, рост на 0,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,03%.

Фондовые индексы США в четверг завершили в минусе третью сессию подряд, инвесторы оценивали макроэкономические данные и корпоративные отчетности. Как стало известно в четверг из предварительных данных Минтруда США, производительность труда в стране во втором квартале подскочила на 3,7%, а стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6 тыс., до 227 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа заявок до 225 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов.