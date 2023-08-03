.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль упал в четверг к доллару и евро на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Ключевые вызовы для российского фондового рынка
Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развития. Как отмечалось вчера на отраслевом мероприятии компании Frank RG, это - ужесточение требований для квалифицированных инвесторов, отмена некоторых налоговых льгот, отсутствие...
 
Предпринимателей хотят обязать индексировать зарплаты
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает установить обязанность для работодателей внебюджетной сферы индексировать заработную плату в соответствии с уровнем инфляции. Как рассказал "Ведомостям" депутат, в ближайшее время он...
 
Магазинам, возможно, придется указывать цену товара за килограмм и литр
Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей". Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара - за 1 кг или 1 л....
 
03 августа 2023 года 19:48

Рубль упал в четверг к доллару и евро на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 3 августа. Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль упал к бивалютной корзине на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 94,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 82,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар закрылся на максимальных отметках с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 103,24 руб./EUR1, подорожав на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,09 6 копейки - до 98,7 руб. Курс китайского юаня вырос на 4,8 копейки - до 13,12 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в четверг растерял коррекционный рост, наблюдавшийся в первой половине дня после сильного падения накануне, возобновил активное снижение в основных валютных парах и закрылся на новых минимумах с весны прошлого года. Поводом к возобновлению негативной динамики нацвалюты послужили новости, что Минфин РФ с 7 августа переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу в объеме 40,5 млрд рублей, их ежедневный объем составит эквивалент 1,8 млрд рублей.

Накануне раскрытия Минфином данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила на август газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минфин РФ может отступить от правила и не перейти к покупкам для пополнения ФНБ. Отмечалось, что власти не будут закупать валюту, поступающую в виде нефтегазовых сверхдоходов, в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля - интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс. Нефтегазовые сверхдоходы, по данным источников газеты, должны были пойти на финансирование дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлятся.

Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей. В марте прошлого года он сообщил, что не будет покупать валюту или золото в связи с приостановкой положений бюджетного правила на 2022 год.

В 2023-2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, при котором при превышении номинального объема нефтегазовых доходов 8 трлн руб. сверхдоходы направляются в ФНБ. Решение, выходить на рынок или нет, Минфин в течение этого периода принимает, исходя из базового месячного объема нефтегазовых доходов. Также предусмотрена возможность ежемесячной корректировки оценки доходов.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 73,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило минус 32,7 млрд руб.

Банк России с 1 августа начал осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны. С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций по продаже юаней составит 2,3 млрд рублей.

"К вечеру четверга курс доллара к рублю уверенно закрепился выше уровня 94. Ожидаемый отказ Минфином от покупок валюты по бюджетному правилу не подтвердился, и игроки на российском рынке продолжили покупки. Баланс спроса и предложения на валютных торгах Московской биржи сохраняется не в пользу рубля. Действие всех факторов за ослабление национальной валюты сохраняется. Кратковременное резкое укрепление рубля с 94,55 почти до 93,50 объясняется продажей около $70 млн в течение 11 минут в промежутке с 15:35 до 15:46 мск, что при нынешнем неликвидном рынке довольно большой объем за короткое время. Однако, это не остудило спрос и курс вскоре вернулся к отметке 94,50 рублей за один доллар США. В отсутствии активных действий со стороны финансовых властей РФ рубль может продолжать ослабление до тех пор, пока спрос на импорт не сократиться достаточно для того, чтобы прийти в баланс с экспортом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"В четверг доллар обновил максимум предыдущего дня, поднявшись выше 94,6 руб. В последующие часы американская валюта чуть отступила, и по итогам дня укрепление USD выглядело не столь значительным, чем накануне. С евро и юанем наблюдалась аналогичная ситуация: к середине дня валюты обновили пики предыдущего дня (евро поднимался до 103,4 руб., юань - до 13,16 руб.), однако затем скорректировались и общее укрепление за день выглядело менее заметным, чем день назад. Отметим, что Минфин сегодня объявил о покупке валюты в рамках бюджетного правила на 1,8 млрд руб. в период с 7 августа по 6 сентября. Напомним, что на июльском заседании Банк России анонсировал с августа продажу валюты в рамках "зеркаливания" операций инвестирования средств из ФНБ. Ежедневный объем продажи ЦБ с августа составит 2,3 млрд руб. То есть общее сальдо операций на валютном рынке будет складываться из объема регулярных операций Минфина по бюджетному правилу и операций ЦБ в рамках использования средств ФНБ. В первые дни августа Минфин еще продает валюту на 1,7 млрд руб. ЦБ с августа также продает валюту - на 2,3 млрд руб. в день. Соответственно накануне совокупный объем продажи валюты составил 4 млрд руб. В новом периоде (с 7 августа) Минфин будет покупать валюту на 1,8 млрд руб., а ЦБ продолжит продавать на 2,3 млрд руб. То есть фактически на рынке останутся чистые продажи валюты на совсем незначительную сумму - 0,5 млрд руб. в день. Влияние данного фактора на курс будет нейтральным", - полагает Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в четверг на фоне новостей о продлении сокращения добычи Саудовской Аравией.

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляют $84,86 за баррель, что на 2% выше цены на закрытие прошлой сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизилась на 2,14% и составляет $81,18 за баррель.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 августа на 93,82 копейки, до 93,7792 руб./$1, и увеличил курс евро на 60,42 копейки, до 102,531 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 92,94 копейки по отношению к среде и составил 93,8043 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 88,88 копейки и составил 93,9155 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 565,48 млн, из которых $415,013 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 150,467 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 49,92 копейки, до 102,416 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 62,72 копейки, до 102,7021 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR606,016 млн, из которых EUR258,001 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR348,015 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка немного повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 августа поднялась на 2 базисных пункта - до 8,49% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в четверг на 3 базисных пункта - до 7,91% годовых, на 3 и 6 месяцев - увеличились на 1 базисный пункт - до 7,52% и 7,49% годовых соответственно.

"На рынке межбанковского кредитования ставка Ruonia приблизилась к уровню ключевой ставки ЦБ, составив 8,49%. По всей видимости, накануне ставки подтолкнуло вверх увеличение объема ликвидности на депозитах в ЦБ. Кроме того, банки погасили часть задолженности перед Федеральным казначейством, то есть впервые за последние дни бюджетный канал забрал ликвидность из банков. В ближайшие дни ставки МБК могут остаться вблизи или закрепиться выше ключевой ставки из-за окончания периода усреднения обязательных резервов (во вторник), когда на фоне неравномерного распределения ликвидности по системе часть участников рынка будет проявлять повышенный спрос на рублевые средства", - говорит Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 августа 2023 года 19:55
Рынок акций РФ на неделе продолжил обновлять максимумы индекса Мосбиржи с февраля 2022г
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост на фоне сильных корпоративных отчетов, дивидендных ожиданий и новых экономических стимулов в Китае, хотя внешние фондовые площадки скорректировались вниз после снижения агентством Fitch кредитного рейтинга США. Индекс Мосбиржи на неделе на фоне ослабления рубля продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года, поднявшись в район рубежа 3200 пунктов, после чего в пятницу откатился в рамках коррекции ниже 3100 пунктов.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:43
Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 3100п по индексу Мосбиржи, неделю закрыл ростом
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после недельного ралли, хотя настроения на внешних площадках улучшились. Индекс Мосбиржи после утреннего роста в район 3195 пунктов (новый максимум с февраля 2022 года) откатился ниже 3100 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги "РусГидро".    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:41
Рубль в пятницу обвалился в основных парах, обновил минимумы с весны 2022 года
Москва. 4 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль обвалился к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе, из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 19:11
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 4 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на заметное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне снижения рейтинговым агентством Fitch странового кредитного рейтинга Соединенных Штатов с уровня "AAA" до "AA+", а также публикации новой порции макроэкономической статистики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились за пять дней.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:53
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Xiaomi до HKD15,8
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Xiaomi до HKD15,8, что соответствует потенциалу роста 33% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена экспертами на уровне "покупать". "Валовая рентабельность в сегменте смартфонов может быть высокой - мы...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:28
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor с целевой ценой $16 за штуку, что соответствует потенциалу роста 22% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания столкнулась с неопределенной ситуацией в экономике и высокими расходами, включая затраты на...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 18:06
Акции Распадской, РусАла и Белуги будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Распадской", "РусАла" и "Белуга Групп" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. 10 августа "Распадская" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие. По мнению аналитика, стоит обратить повышенное внимание на показатель EBITDA и...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 17:40
Потенциал роста котировок бумаг HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев - SberCIB
Потенциал роста котировок депозитарных расписок HeadHunter составляет 18% на горизонте трех месяцев, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Расписки HeadHunter начали дорожать в конце сентября прошлого года, - отмечается в комментарии. - С тех пор их котировки выросли на 144%, тогда как...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 17:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 95 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 95 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,79%, стоп-приказ: 84 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. На форуме "Россия - Африка" генеральный...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 16:45
Вероятно достижение парой рубль/доллар уровня 95-100 руб./$1 в августе - Альфа-банк
Вероятно достижение парой рубль/доллар уровня 95-100 руб./$1 в августе, полагают аналитики Альфа-банка. "Главный вывод из макростатистики за июнь заключается в том, что ограничения на рынке труда становятся серьезной проблемой, - говорится в комментарии. - Сочетание быстрого восстановления при...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 16:17
"Финам" сохраняет рейтинг акций CGN Power на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" по акциям CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "31 июля стало известно, что CGN...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:55
Рубль днем дешевеет в основных парах, обновил минимумы с весны 2022 года к главным валютам
Москва. 4 августа. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем в пятницу, в очередной раз обновили максимумы с весны 2022 года. Рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях дефицита предложения валюты на низколиквидном рынке, в том числе из-за ухудшения показателей внешнеторгового баланса.    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:54
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Amazon до $160
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Amazon.com Inc. со $130 до $160 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс. "Ожидаем улучшения рентабельности компании за счет сокращения персонала и нормализации роста выручки. Облачный сегмент AWS...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 15:23
Акции Longyuan Power существенно недооценены рынком - "Финам"
Акции китайского оператора возобновляемой энергетики Longyuan Power существенно недооценены рынком, полагают аналитики "Финама". "Акции Longyuan Power находятся на минимальных значениях с начала 2021 года и являются, по нашим оценкам, сильно недооцененными рынком. С начала года компания...    читать дальше
.
04 августа 2023 года 14:55
Валютный курс может превысить отметку 100 руб./$1 во 2П23 - "Тинькофф Инвестиции"
Валютный курс может превысить отметку 100 руб./$1 во II полугодии 2023 года, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций". "Доллар достиг цены в 95 рублей, обновив максимум с марта 2022 года, - констатируют аналитики. - Причины ослабления рубля все те же - сокращение профицита по счету текущих...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.