Рубль упал в четверг к доллару и евро на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 3 августа. Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль упал к бивалютной корзине на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 94,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 82,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар закрылся на максимальных отметках с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 103,24 руб./EUR1, подорожав на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,09 6 копейки - до 98,7 руб. Курс китайского юаня вырос на 4,8 копейки - до 13,12 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в четверг растерял коррекционный рост, наблюдавшийся в первой половине дня после сильного падения накануне, возобновил активное снижение в основных валютных парах и закрылся на новых минимумах с весны прошлого года. Поводом к возобновлению негативной динамики нацвалюты послужили новости, что Минфин РФ с 7 августа переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу в объеме 40,5 млрд рублей, их ежедневный объем составит эквивалент 1,8 млрд рублей.

Накануне раскрытия Минфином данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила на август газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минфин РФ может отступить от правила и не перейти к покупкам для пополнения ФНБ. Отмечалось, что власти не будут закупать валюту, поступающую в виде нефтегазовых сверхдоходов, в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля - интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс. Нефтегазовые сверхдоходы, по данным источников газеты, должны были пойти на финансирование дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлятся.

Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей. В марте прошлого года он сообщил, что не будет покупать валюту или золото в связи с приостановкой положений бюджетного правила на 2022 год.

В 2023-2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, при котором при превышении номинального объема нефтегазовых доходов 8 трлн руб. сверхдоходы направляются в ФНБ. Решение, выходить на рынок или нет, Минфин в течение этого периода принимает, исходя из базового месячного объема нефтегазовых доходов. Также предусмотрена возможность ежемесячной корректировки оценки доходов.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 73,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило минус 32,7 млрд руб.

Банк России с 1 августа начал осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны. С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций по продаже юаней составит 2,3 млрд рублей.

"К вечеру четверга курс доллара к рублю уверенно закрепился выше уровня 94. Ожидаемый отказ Минфином от покупок валюты по бюджетному правилу не подтвердился, и игроки на российском рынке продолжили покупки. Баланс спроса и предложения на валютных торгах Московской биржи сохраняется не в пользу рубля. Действие всех факторов за ослабление национальной валюты сохраняется. Кратковременное резкое укрепление рубля с 94,55 почти до 93,50 объясняется продажей около $70 млн в течение 11 минут в промежутке с 15:35 до 15:46 мск, что при нынешнем неликвидном рынке довольно большой объем за короткое время. Однако, это не остудило спрос и курс вскоре вернулся к отметке 94,50 рублей за один доллар США. В отсутствии активных действий со стороны финансовых властей РФ рубль может продолжать ослабление до тех пор, пока спрос на импорт не сократиться достаточно для того, чтобы прийти в баланс с экспортом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"В четверг доллар обновил максимум предыдущего дня, поднявшись выше 94,6 руб. В последующие часы американская валюта чуть отступила, и по итогам дня укрепление USD выглядело не столь значительным, чем накануне. С евро и юанем наблюдалась аналогичная ситуация: к середине дня валюты обновили пики предыдущего дня (евро поднимался до 103,4 руб., юань - до 13,16 руб.), однако затем скорректировались и общее укрепление за день выглядело менее заметным, чем день назад. Отметим, что Минфин сегодня объявил о покупке валюты в рамках бюджетного правила на 1,8 млрд руб. в период с 7 августа по 6 сентября. Напомним, что на июльском заседании Банк России анонсировал с августа продажу валюты в рамках "зеркаливания" операций инвестирования средств из ФНБ. Ежедневный объем продажи ЦБ с августа составит 2,3 млрд руб. То есть общее сальдо операций на валютном рынке будет складываться из объема регулярных операций Минфина по бюджетному правилу и операций ЦБ в рамках использования средств ФНБ. В первые дни августа Минфин еще продает валюту на 1,7 млрд руб. ЦБ с августа также продает валюту - на 2,3 млрд руб. в день. Соответственно накануне совокупный объем продажи валюты составил 4 млрд руб. В новом периоде (с 7 августа) Минфин будет покупать валюту на 1,8 млрд руб., а ЦБ продолжит продавать на 2,3 млрд руб. То есть фактически на рынке останутся чистые продажи валюты на совсем незначительную сумму - 0,5 млрд руб. в день. Влияние данного фактора на курс будет нейтральным", - полагает Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в четверг на фоне новостей о продлении сокращения добычи Саудовской Аравией.

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляют $84,86 за баррель, что на 2% выше цены на закрытие прошлой сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизилась на 2,14% и составляет $81,18 за баррель.

Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 августа на 93,82 копейки, до 93,7792 руб./$1, и увеличил курс евро на 60,42 копейки, до 102,531 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 92,94 копейки по отношению к среде и составил 93,8043 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 88,88 копейки и составил 93,9155 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 565,48 млн, из которых $415,013 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 150,467 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 49,92 копейки, до 102,416 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 62,72 копейки, до 102,7021 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR606,016 млн, из которых EUR258,001 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR348,015 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка немного повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 августа поднялась на 2 базисных пункта - до 8,49% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в четверг на 3 базисных пункта - до 7,91% годовых, на 3 и 6 месяцев - увеличились на 1 базисный пункт - до 7,52% и 7,49% годовых соответственно.

"На рынке межбанковского кредитования ставка Ruonia приблизилась к уровню ключевой ставки ЦБ, составив 8,49%. По всей видимости, накануне ставки подтолкнуло вверх увеличение объема ликвидности на депозитах в ЦБ. Кроме того, банки погасили часть задолженности перед Федеральным казначейством, то есть впервые за последние дни бюджетный канал забрал ликвидность из банков. В ближайшие дни ставки МБК могут остаться вблизи или закрепиться выше ключевой ставки из-за окончания периода усреднения обязательных резервов (во вторник), когда на фоне неравномерного распределения ликвидности по системе часть участников рынка будет проявлять повышенный спрос на рублевые средства", - говорит Кравченко.