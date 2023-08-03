Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 3 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на продолжившееся умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,98% от номинала (доходность осталась на уровне 9,52% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году за день выросли в цене на 15 базисных пунктов - до 68,2% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 9,1% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12 базисных пунктов), а самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 3 базисных пункта - до 42,01% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта, до 12,85% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 2 базисных пункта - до 56,14% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 27,48% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 17 базисных пунктов - до 51,56% от номинала (доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 23,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 580 базисных пунктов, подорожав до 46,97% от номинала (их доходность упала на 306 базисных пунктов, составив 20,56% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 37 базисных пунктов - до 92,8% от номинала (его доходность выросла на 146 базисных пунктов и составила 71,6% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 22 базисных пункта, составив 66,21% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное падение, отыгрывая как снижение агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА", о чем было заявлено накануне, так и публикацию новой порции макроэкономической статистики.

Как стало известно в четверг из предварительных данных Минтруда США, производительность труда в стране во втором квартале подскочила на 3,7%, а стоимость рабочей силы выросла на 1,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 6 тыс., до 227 тыс. человек. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа заявок до 225 тыс.

В свою очередь индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 52,7 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53 пунктов.