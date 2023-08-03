"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Caterpillar до $330 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация сохранена экспертами на уровне "покупать".

По мнению аналитиков, на текущей стадии замедления экономического роста при высокой инфляции компании с сильным балансом и опытным менеджментом, как у Caterpillar, имеют лучшие шансы на выживание и процветание.

"Основным фокусом на ближайшие кварталы станет рентабельность, поскольку запасы уже заполнены, а рост выручки может замедлиться, - отмечается в комментарии. - Недавнее повышение дивидендов на 8% указывает на уверенность менеджмента в прогнозе. Бумага торгуется на уровне 15х EPS 2024e против среднего годового диапазона за 15 лет - 10-20х. Акции компании обогнали широкий рынок за последний квартал, прибавив 33% против роста S&P 500 на 11%".

Недавно компания отчиталась за 2К23: скорректированная прибыль выросла на 75% г/г, превысив консенсус, подчеркивают эксперты.

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для различных промышленных отраслей.

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