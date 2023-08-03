Высокие ожидания по прибыли и дивидендам обеспечивают привлекательность акций Сбербанка - ПСБ

Высокие ожидания по прибыли и дивидендам обеспечивают привлекательность акций Сбербанка, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Отчет по МСФО за I полугодие 2023 продемонстрировал сильные результаты Сбербанка: рост масштабов бизнеса и высокая эффективность операций обеспечили банку рекордную прибыль, отмечается в комментарии.

По мнению эксперта, улучшение ситуации в экономике и высокий спрос на кредиты могут обеспечить Сбербанку сильные финансовые результаты и во II полугодии.

"По итогам 2023 года прибыль Сбера может составить 1,4-1,5 трлн руб., - прогнозирует Монастыршин. - В таком случае дивиденды по итогам года могут составить около 33 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность - 12%. Высокие ожидания по прибыли и дивидендам обеспечивают привлекательность акций Сбера. Наша целевая цена по обыкновенным акциям составляет 320 руб., потенциал роста - 18%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.