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03 августа 2023 года 17:06
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка, сообщается в комментарии. "Сбербанк опубликовал довольно сильные результаты. Сбербанк в I полугодии получил 737,5 млрд руб чистой прибыли по МСФО, во II квартале - 380,3 млрд руб. Второй подряд сильный квартал от Сбербанка, - отмечает начальник управления анализа рынков инвесткомпании Алексей Павлов. - При этом показатель чистой прибыли по МСФО оказался даже чуть выше, чем аналогичная величина по РСБУ. Впрочем, нельзя сказать, что результат получился неожиданным, хотя наши прогнозы были чуть более консервативными. По итогам полугодия банк повысил прогноз роста корпоративных кредитов на 2023г до 17-19%, розничных - до 19-21% (ранее данные ожидания были на уровне 13-15% и 14-16% соответственно). Банк также сохранил прогноз рентабельности капитала на 2023г на уровне свыше 22%, улучшил ожидания по чистой процентной маржи до более 5,5%". По оценкам эксперта, итоговый дивиденд по году при сохранении текущего payout на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО может составить порядка 32 руб. на акцию каждого типа. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТКА
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