"БКС МИ" начал анализ Longyuan Power с рекомендацией "покупать" для акций компании

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение Longyuan Power с рекомендацией "покупать" для акций компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость H-акций Longyuan Power, рассчитанная экспертами, составляет HKD10,76 за штуку, что дает потенциал роста на 46% с текущих уровней.

"Рынок зеленой энергетики восстанавливается с минимумов, показатели в отрасли улучшились за счет господдержки, - отмечается в комментарии. - У Longyuan Power более 9 ГВт устаревших ресурсов, которые отвечают требованиям включения в план реновации в ходе 14-й пятилетки. Опыт Longyuan Power в ветрогенерации превышает 28 лет, у компании эффективная инвестиционная стратегия за счет опытных сотрудников, передовых технологий и ресурсов, что подстегнет рост прибыли. На 2022 год установленная мощность составила 31 ГВт, включая 26 ГВт ветровой энергии, доля на внутреннем рынке Китая - 7,2%. В 14-ю пятилетку компания планирует нарастить мощности в сегменте ветровой и солнечной энергетики на 30 ГВт, что предполагает совокупные годовые темпы роста (CAGR) 22% в 2022-2025гг".

Longyuan Power - первый оператор рынка ветровой энергетики Китая, с 2015 года удерживает лидерство на мировой арене.

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