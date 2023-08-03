Рубль днем растерял коррекционный рост на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 3 августа. Доллар США и евро отыграли значительную часть потерь первой половины торговой сессии и лишь немного понижаются на Московской бирже днем в четверг. Рубль растерял значительную часть коррекционного повышения к бивалютной корзине на фоне решения Минфина РФ возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 94,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,84 руб./EUR1, подешевев на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,6 копейки - до 98,03 руб. Курс китайского юаня вырос на 2,6 копейки - до 13,09 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в ходе дневных торгов четверга рубль растерял значительную часть коррекционного роста, наблюдавшегося в первой половине дня после сильного падения накануне, когда рубль обновил минимумы с весны 2022 года во всех основных валютных парах. Поводом возобновления негативной динамики нацвалюты послужили новости, что Минфин РФ с 7 августа переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу в объеме 40,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупок составит эквивалент 1,8 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 73,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило минус 32,7 млрд руб.

Банк России с 1 августа начал осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны. С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем операций по продаже юаней составит 2,3 млрд рублей.

Накануне раскрытия Минфином данных о покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила на август газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минфин РФ может отступить от правила и не перейти к покупкам для пополнения ФНБ. Отмечалось, что власти не будут закупать валюту, поступающую в виде нефтегазовых сверхдоходов, в ближайшие месяцы из-за ослабления рубля - интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс. Нефтегазовые сверхдоходы, по данным источников газеты, должны были пойти на финансирование дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлятся.

В 2023-2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, при котором при превышении номинального объема нефтегазовых доходов 8 трлн руб. сверхдоходы направляются в ФНБ. Решение, выходить на рынок или нет, Минфин в течение этого периода принимает, исходя из базового месячного объема нефтегазовых доходов. Также предусмотрена возможность ежемесячной корректировки оценки доходов.

Последний раз Минфин выходил с покупками с 7 февраля по 4 марта 2022 года, когда на эти цели было направлено 634,7 млрд рублей, что было эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей. В марте прошлого года он сообщил, что не будет покупать валюту или золото в связи с приостановкой положений бюджетного правила на 2022 год.

"Концептуально масштабы и направления отклонений от уже измененного бюджетного правила таковы, что, полагаем, лучше было отказаться от БП вовсе, сославшись на сложные внутренние и внешние условия и потребность в "ручных" подстройках системы, нежели пытаться бесконечно нарушать довольно простые и незамысловатые его положения в угоду различным тактическим интересам, включая поддержку курса. Раз курс плавающий, то пусть и "плавает" себе на здоровье, автоматически стабилизируя платежный баланс (перевес в сторону покупок валюты). Благо, больших рисков финансовой стабильности слабеющий рубль сейчас не несет из-за санкций и добровольно-принудительной девалютизации, а бюджету помогает. Пусть и ценой высокой инфляции, повышения ставки ЦБ и удара по инвестициям частного сектора через дорогой импорт. Но эта часть экономики РФ традиционно славится своей адаптивностью", - отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Текущее ослабление рубля с 90 на 94 выглядит довольно искусственно. Как только закончился налоговый период на прошлой неделе, курс как будто "отпустили". При этом фьючерс опять торгуется с бэквордацией почти в 90 копеек. Впереди ожидается приток валютной выручки из-за роста цен на нефть, что должно скомпенсировать спрос на валюту. В целом мы уже и ранее говорили, что ЦБ и Минфину достаточно хотя бы словесных интервенций или, в крайнем случае, мер по обязательной продаже выручки экспортерами и курс укрепится. Видимо, уровень 90 считается приемлемым для текущей бюджетной политики, хотя очевидно, что дальнейшая девальвация уже начнет значительно влиять на инфляцию, что не очень хорошо для финансовой стабильности", - полагает главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

"Российская валюта сегодня укрепляется. Однако котировка остается вблизи 94 по отношению к доллару США. Ослабление курса рубля, вероятно, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. Несмотря на то, что в июле цены на российскую нефть заметно выросли. Однако рост цен на нефть с некоторым лагом переносится в выручку компаний-экспортеров, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля на текущий момент. При этом импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими. Помимо этого текущая слабость курса рубля связана, вероятно, с окончанием налогового периода, а также ожиданиями того, что ЦБ может начать покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, поскольку текущий курс рубля и цены на нефть Urals предполагают объем нефтегазовых доходов выше базового уровня", - говорит руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в четверг на фоне укрепления американского доллара.

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляют $83,04 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие прошлой сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизилась на 0,14% и составляет $79,37 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,1% в ходе торгов в среду, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Кроме того, инвесторы ждут заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет MarketWatch.

Вместе с тем аналитики ожидают от Саудовской Аравии продления до конца сентября добровольного сокращения нефтепроизводства на 1 млн баррелей в сутки.