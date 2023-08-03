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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Starbucks до $110
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03 августа 2023 года 16:08
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Starbucks до $110
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Starbucks Corp. до $110 за штуку, учитывая стабильность роста бизнеса и уверенные прогнозы менеджмента коммпании, говорится в комментарии Freedom Finance Global. "Компания представила результаты за третий квартал 2023 финансового года и провела онлайн-конференцию по итогам отчетного периода для инвесторов. Выручка ресторанной сети оказались ниже консенсуса, а прибыль на акцию его превысила. Мы позитивно оцениваем результаты Starbucks. Несмотря на несовпадение выручки с прогнозом, остальные финансовые показатели сети уверенно улучшаются. Однако их рост сдерживается недостаточно быстрым восстановлением потребительской активности на фоне снижения темпов инфляции. Акции Starbucks торгуются дороже аналогов в секторе, но это оправдано прогнозами высоких темпов роста на горизонте 5 лет. Предполагается, что в ближайшие годы на результаты компании продолжит существенно влиять развитие в Китае", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-STARBUCKS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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