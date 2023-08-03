Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Starbucks до $110

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Starbucks Corp. до $110 за штуку, учитывая стабильность роста бизнеса и уверенные прогнозы менеджмента коммпании, говорится в комментарии Freedom Finance Global.

"Компания представила результаты за третий квартал 2023 финансового года и провела онлайн-конференцию по итогам отчетного периода для инвесторов. Выручка ресторанной сети оказались ниже консенсуса, а прибыль на акцию его превысила. Мы позитивно оцениваем результаты Starbucks. Несмотря на несовпадение выручки с прогнозом, остальные финансовые показатели сети уверенно улучшаются. Однако их рост сдерживается недостаточно быстрым восстановлением потребительской активности на фоне снижения темпов инфляции. Акции Starbucks торгуются дороже аналогов в секторе, но это оправдано прогнозами высоких темпов роста на горизонте 5 лет. Предполагается, что в ближайшие годы на результаты компании продолжит существенно влиять развитие в Китае", - пишут аналитики инвесткомпании.

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