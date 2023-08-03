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03 августа 2023 года 14:30

Рынок акций РФ днем продолжил подъем, индекс Мосбиржи превысил 3130п во главе с финкомпаниями

Москва. 3 августа. Рынок акций РФ днем в четверг после локальной коррекции продолжил подъем, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры после снижения рейтинга США агентством Fitch. Индекс Мосбиржи превысил 3130 пунктов, в очередной раз обновив максимум с февраля 2022 года, при этом в лидерах роста выступают акции финансовых компаний.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3133,21 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1051,27 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,7%.

Доллар просел до 93,89 рубля (-0,27 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), Сбербанка (+1% и +1,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 737,5 млрд руб., сообщил банк утром в четверг. Во II квартале банк получил 380,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что оказалось выше прогноза на уровне 376,6 млрд руб.

Выручка ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (+2,4%) во II квартале по МСФО составила 164,98 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль составила 9,5 млрд рублей, что на 24% меньше, чем во II квартале 2022 года.

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, внешние площадки в четверг продолжают корректироваться вниз после понижения рейтинга США агентством Fitch, а также на фоне слабых макроданных в еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global в еврозоне в июне ухудшился до отметки 48,6 пункта по сравнению с уровнем 49,9 пункта в июне. Июльское значение оказалось хуже ожиданий (48,9 пункта).

Российский рынок акций растет, несмотря на техническую перегретость, отрицательные настроения на внешних площадках после ухудшения кредитного рейтинга США, отрицательную динамику цен на энергоносители и металлы.

Индекс МосБиржи торгуется вблизи верхней границы восходящего канала, который ограничивает потенциал дальнейшего укрепления, и выглядит сильно перекупленным. На снижении возможна коррекция к нижней границе восходящего канала у отметки 2950 пунктов. В случае продолжения роста сопротивлением выступит отметка 3160 пунктов, полагает Буйлакова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций сохраняется восходящий тренд в среднесрочной перспективе. Краткосрочно есть шансы на достижение индексом МосБиржи уровня 3300 пунктов на позитивном внешнем фоне, однако уже очевидна перегретость рынка, и локальная коррекция, вероятно, не за горами. На рынке нефти может сформироваться восходящий тренд, так как снижение добычи странами ОПЕК+ может привести к росту дефицита сырья.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что откат нефти вызвала фиксация прибыли игроками после понижения кредитного рейтинга США агентством Fitch. За счет накопленной в ходе июльского ралли перекупленности объем продаж оказался достаточным, чтобы "продавить" инструмент на пару процентов вниз. Тем не менее фундаментально новости о рейтинге для нефти мало что значат. Среднесрочно потенциал для роста все еще сохраняется: при восстановлении позитивного сантимента Brent может продолжить рост в район $87-90 за баррель, считает Галактионов.

"Решение Fitch понизить рейтинг не должно повлечь существенного пересмотра портфелей институциональных инвесторов и само по себе ничего нового о перспективах экономики США не говорит", - считает представитель "БКС МИ".

В США в среду индексы акций снизились на 1-2,2% после решения международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Ранее он находился на пересмотре с "негативным" прогнозом.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,6%.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX просели на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Позитивное влияние на рынки материкового Китая оказали экономические статданные. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле увеличился до 54,1 пункта по сравнению с 53,9 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение до 52,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

На нефтяном рынке цены днем в четверг замедлили снижение после отката накануне, ставшего максимальным за месяц, несмотря на рекордное сокращение запасов топлива в США за минувшую неделю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $82,88 за баррель (-0,4% и -2% в среду), сентябрьская цена WTI - $79,23 за баррель (-0,3% и -2,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 17,049 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения на 1-3,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+37,3% и +25,2% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) *(+23,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+14,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+10,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+10,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+9,4%).

Подешевели акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-5,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 13:30 МСК составил 46,5 млрд рублей (из них 13,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,25 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,302 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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