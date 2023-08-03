Размер дивидендов Ростелекома может составить около 7 руб. на акцию - ПСБ

Размер дивидендов "Ростелекома" может составить около 7 руб. на акцию, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ростелеком" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 года: выручка выроста на 15% г/г и на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, чистая прибыль: +18% г/г и +17% в сравнении с 2021 годом, отмечается в комментарии.

"Размер чистой прибыли - ключевой момент, т.к. из нее могут быть выплачены дивиденды, - указывает Головинов. - Учитывая новую дивидендную политику и предыдущие решения руководства компании, размер выплат может составить около 7 руб. Дивидендная доходность в таком случае составит на текущий момент 9%. Учитывая высокую долю государства в капитале Ростелекома, нельзя исключать, что выплаты могут оказаться выше. Публикация отчётности - позитивный фактор, который также может быть сигналом к возвращению выплаты дивидендов".

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