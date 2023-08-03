"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,6%, стоп-приказ: 1250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики ожидают, что компания вернется к публикации отчетности в течение текущего месяца, и прогнозируют хорошие финансовые результаты, а также возврат к выплате дивидендов. Факторами роста, на их взгляд, являются ослабление рубля и позитивная ситуация на рынке стали.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 1600 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1250 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

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