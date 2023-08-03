Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 9,5% на сентябрьском заседании - ПСБ

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п., до 9,5% на сентябрьском заседании, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляция за последнюю неделю июля замедлилась до 0,13% по сравнению с 0,23% неделей ранее, - констатирует эксперт. - При этом, оценочно, в конце июля уровень инфляции был около 4,4% г/г (в конце июня - 3,3% г/г), что выше инфляционного таргета ЦБ РФ (4%). Инфляционный импульс явно утратил силу. За минувшую неделю впервые с середины июня возобновилось сезонное снижение цен на продукты питания. В секторе услуг также устойчиво охлаждается ценовая динамика на фоне близкого завершения отпускного сезона. Рост цен на непродовольственные товары - основной драйвер инфляции, но ему сложно будет быстро тянуть ценовой индекс вверх в условиях стабилизации цен на услуги продукты питания".

По мнению аналитика банка, инфляционные риски все еще значимы на фоне продолжающегося ослабления рубля. "Тренд инфляции пока в рамках базового прогноза ЦБ (5-6,5% на конец текущего года), поэтому мы не повышаем прогнозный предел ключевой ставки (10%) и сохраняем прогноз по ставке на сентябрь (+100 б.п. до 9,5%)", - указывает Попов.

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