"БКС МИ" повысил целевую цену акций Enphase Energy до $158

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Enphase Energy со $150 до $158 за штуку, что предполагает потенциал роста 4% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

Рекомендация сохранена экспертами на уровне "держать".

"Несмотря на позитивные результаты за II квартал 2023 года, компания дала слабый прогноз на следующий. Enphase объявила о новой программе выкупа в размере $1 млрд - это около 5% от рыночной капитализации - сроком на 3 года, что может поддержать котировки акций", - пишут аналитики.

Enphase Energy - один из крупнейших глобальных энергетических холдингов. Занимается проектированием, разработкой, производством и продажей микроинвертерных систем для солнечной фотоэлектрической промышленности.

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