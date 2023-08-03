Акции Московской биржи привлекательны для инвестиций - БКС Экспресс

Акции "Московской биржи" привлекательны для инвестиций, считает эксперт БКС Экспресс Валерий Емельянов.

Аналитик уверен, что в России у нее нет аналогов. Это главная биржа страны, которая имеет весьма гибкий бизнес и сильные финансовые показатели.

Емельянов назвал причины, почему акции "Мосбиржи" стоит иметь в своем портфеле:

1. Системная значимость. "Особый статус "Мосбиржи" подчеркивается тем, что ее крупнейший акционер - это ЦБ, - пишет эксперт. - И дело не в желании контролировать оборот акций. В России на биржу завязаны еще три стратегических сегмента: госдолг, валюта и деривативы. "Мосбиржа" - это целая отрасль в одной бумаге. В условиях санкций ее значимость будет только расти. Государству и бизнесу приходится полагаться на внутренние ресурсы для займов, инвестиций и обеспечения валютных сделок".

2. Очень большая маржа. "Мосбиржа" по факту является национальной торговой площадкой, - указывает Емельянов. - Ее основной и единственный конкурент - это СПБ, но в плане продуктов и клиентов они почти не пересекаются и формируют вдвоем биржевую олигополию. Это позволяет обеим площадкам держать тарифы, оперативно менять условия торгов и не особо подстраиваться под клиентов. С точки зрения акционеров это хорошо. Особенно "Мосбирже", у которой чистая маржа доходит до 50%".

3. Независимость от ставки ЦБ: когда ЦБ снижает ставку, фондовый рынок насыщается новыми выпусками бондов, растет стоимость акций и объем сделок с ними. Когда ЦБ держит или наращивает ставку, биржа переходит в режим вкладчика, зарабатывая пассивно.

4. Реально дешевый бизнес. Если брать только рынок акций (а это лишь часть ее бизнеса), суммарная стоимость бумаг на "Мосбирже" сейчас составляет $600 млрд, что ставит ее в один ряд с биржами Индонезии, Таиланда, Сингапура, Мексики, Бразилии, отмечает аналитик БКС Экспресс. И даже на фоне этих бирж "Мосбиржа" сейчас выглядит самой дешевой в мире. Недооценка относительно средних мультипликаторов среди аналогов - около 60%, что, по оценке Емельянова, дает двузначный потенциал роста.

5. Акции пока отстают от рынка. Таким образом, для терпеливого инвестора Мосбиржа - это актив, которым однозначно стоит владеть, уверен аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.