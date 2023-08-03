Текущие уровни рубля не отражают макроэкономических перспектив нормализации торгового баланса и бюджета - БКС Экспресс

Текущие уровни рубля не отражают макроэкономических перспектив нормализации торгового баланса и бюджета, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Российский рубль в среду отвесно упал почти на 2%, поддержки со стороны продавцов валюты, по сути, не было, а повышенный спрос на валюту легко смог прорвать все технические сопротивления на пути долларов США и Гонконга, евро, юаня, - напоминает аналитик. - В итоге рубль обновил локальные минимумы с марта прошлого года: доллар выше 94, евро по 103, юань над 13".

На взгляд Зельцера, сейчас фактически отмечается доминирование игроков на ослабление рубля без реакции монетарных властей. На фоне явного дефицита валюты из-за падения экспорта по цене и объемам, а также нормативов репатриации валютной выручки, предложение инвалюты на рынке крайне ограничено. А спрос, напротив, остается высоким за счет восстановившего импорта и сезонного фактора. Добавляет драйва торгам и спекулятивный фактор - игроки видят валютный дисбаланс и присоединяются к тренду на ослабление рубля.

"По инерции инструменты обычно некоторое время продолжают свой ход в выбранном направлении, и в четверг утром валютные пары уже успели символически обновить вчерашние максимумы, - отмечает эксперт. - Текущие уровни не отражают макроэкономических перспектив нормализации торгового баланса и бюджета. Тем не менее иррациональное поведение может длиться значительно дольше, чем позволяет ликвидность, и на этот случай активных игроков могут защитить лишь стоп-приказы".

По оценке Зельцера, при текущих вводных доллар видится существенно ниже 90 руб./$1, но спорить с рынком нет смысла. Временная волатильность способна подбрасывать курс инструментов выше расчетного. Тем не менее разворот негативной тенденции может произойти в любой момент, и к этому надо быть также готовым, предупреждает аналитик БКС Экспресс.

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