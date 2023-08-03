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Главная / Мнения аналитиков / Промежуточный дивиденд Норникеля может составить 415-623 руб. на акцию - Freedom Finance Global
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03 августа 2023 года 12:08
Промежуточный дивиденд Норникеля может составить 415-623 руб. на акцию - Freedom Finance Global
Промежуточный дивиденд "Норильского никеля" может составить 415-623 руб. на акцию, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Менеджмент компании пересмотрел программу САРЕХ на текущий год с $4,76 млрд до $3,5-3,8 млрд, что приведет к сокращению денежных затрат, - отмечает эксперт. - Высвобождение оборотного капитала позволит увеличить свободный денежный поток (FCF). В результате повысится вероятность возобновления дивидендных выплат. Отметим, что за I полугодие 2023 года свободный денежный поток вырос на 28% г/г, до $1,35 млрд. В связи с истечением в 2022 году срока действия дивидендной стратегии "Норникеля" при утверждении ее новых параметров менеджмент предлагает привязать выплаты к FCF при условии долговой нагрузки ниже 1,8x. Если это предложение будет принято, на дивиденд будет направляться 50-75% от FCF". Исходя из этого, Чернов полагает, что примерный объем промежуточного дивиденда, который акционерам предстоит утвердить этой осенью, при FCF в размере $1,35 млрд и наличии 152 863 397 бумаг в свободном обращении, составит $4,41 на обыкновенную акцию (при выплате 50% свободного денежного потока) или $6,62 (при выплате 75% FCF). При текущем курсе 94,1 рубля за доллар дивиденд составит от 415 до 623 руб., что обеспечит доходность 2,49-3,74% годовых в текущих котировках. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ/ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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