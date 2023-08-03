Промежуточный дивиденд Норникеля может составить 415-623 руб. на акцию - Freedom Finance Global

Промежуточный дивиденд "Норильского никеля" может составить 415-623 руб. на акцию, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Менеджмент компании пересмотрел программу САРЕХ на текущий год с $4,76 млрд до $3,5-3,8 млрд, что приведет к сокращению денежных затрат, - отмечает эксперт. - Высвобождение оборотного капитала позволит увеличить свободный денежный поток (FCF). В результате повысится вероятность возобновления дивидендных выплат. Отметим, что за I полугодие 2023 года свободный денежный поток вырос на 28% г/г, до $1,35 млрд. В связи с истечением в 2022 году срока действия дивидендной стратегии "Норникеля" при утверждении ее новых параметров менеджмент предлагает привязать выплаты к FCF при условии долговой нагрузки ниже 1,8x. Если это предложение будет принято, на дивиденд будет направляться 50-75% от FCF".

Исходя из этого, Чернов полагает, что примерный объем промежуточного дивиденда, который акционерам предстоит утвердить этой осенью, при FCF в размере $1,35 млрд и наличии 152 863 397 бумаг в свободном обращении, составит $4,41 на обыкновенную акцию (при выплате 50% свободного денежного потока) или $6,62 (при выплате 75% FCF). При текущем курсе 94,1 рубля за доллар дивиденд составит от 415 до 623 руб., что обеспечит доходность 2,49-3,74% годовых в текущих котировках.

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