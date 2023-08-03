Акции Татнефти остаются привлекательными для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции "Татнефти" остаются привлекательными для покупок, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Татнефть" опубликовала отчётность по РСБУ за 1П2023. Чистая прибыль составила 128 млрд руб. Дивидендная политика компании предполагает минимальный уровень выплат в размере 50% от большей из чистой прибыли по РСБУ или МСФО, и исторически консолидированная чистая прибыль (по МСФО) превышала РСБУ. Отметим, однако, что дивидендная политика исторически выполнялась применительно к выплатам за полный год, в то время как промежуточные дивиденды могли в сумме быть меньше половины чистой прибыли", - пишут эксперты.

Тем не менее аналитики допускают, если компания распределит половину чистой прибыли по РСБУ в виде промежуточных дивидендов за 2023, акционеры могут получить 27,51 руб./акц., что предполагает 5,2% и 5,3% дивидендной доходности по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.

"На фоне сложившейся макроэкономической и ценовой конъюнктуры и вследствие снизившейся вероятности введения дополнительных налогов на нефтяной сектор в 2023 мы продолжаем считать нефтяные бумаги в целом и "Татнефть" в частности привлекательными для инвестиций", - резюмируют эксперты телеграм-канала.

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