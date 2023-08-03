"БКС МИ" повысил целевую цену акций Arista Networks до $225

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Arista Networks со $195 до $225 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне "покупать".

"Выручка Arista Networks превысила прогноз компании, прибыль на акцию (EPS) не по GAAP за 2К23, а также прогноз на 3К23 превзошли консенсус, - отмечают аналитики. - Объем продаж вырос на 39% и превзошел рекордный показатель за 1К23. EPS не по GAAP выросла за квартал на 46% на фоне общего по сектору снижения прибылей г/г. После роста более чем на 100% расходов облачных титанов в 2022 году далее в 2023 году сначала ожидали замедления. Распространение генеративного ИИ вызвало ускорение роста в сегменте облачных ЦОД, и Arista здесь в выгодном положении и будет выигрывать на фоне этой тенденции".

Arista Networks справилась с кризисом производственно-сбытовых цепей, теперь, по мнению экспертов, компании нужно выстраивать работу в условиях ухудшения экономической ситуации, роста издержек, консервативного подхода клиентов и освоения запасов облачными титанами. Вместе с тем компании нужно расширять свой спектр решений и охват рынка.

Arista Networks - американская технологическая компания, крупнейший поставщик облачных сетевых решений для интернет-компаний, провайдеров облачных сервисов и ЦОД нового поколения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.