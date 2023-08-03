Следующая цель движения для пары рубль/доллар - 95-96 руб./$1 - ПСБ

Следующей целью движения для пары рубль/доллар является диапазон 95-96 руб./$1, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Курс доллара взлетел в среду к 94 руб./$1, обновив максимумы года, - напоминает эксперт. - Подъем американской валюты происходил при повышенной торговой активности (объем торгов долларом с поставкой "завтра" превысил $1 млрд, последний раз такой объем проходил через биржу 27 июля) и отражал в первую очередь ухудшение конъюнктуры мировых рынков, выразившейся в укреплении позиций доллара к евро и валютам развивающихся стран, а также в заметном коррекционном движений нефтяных котировок. На ближайшие перспективы рубля смотрим осторожно. Устойчивость спроса со стороны импортеров при условии ухудшения внешнего фона может привести доллар в диапазон 95-96 руб./$1, который мы считаем следующей целью движения американской валюты".

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