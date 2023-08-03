Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $83-84/барр. в течение дня - SberCIB

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $83-84 за баррель Brent в течение дня, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Баррель Brent в среду подешевел на $1,71, до $83,2. Рынки акций и сырьевых товаров негативно отреагировали на понижение рейтинга госдолга США. Рекордное снижение запасов нефти в США за неделю не смогло поддержать котировки. В четверг утром нефть торгуется вблизи уровней закрытия среды и, по нашему мнению, в течение дня останется в диапазоне $83-84/барр.", - отмечается в комментарии.

Рубль в среду ослаб на 2%, до 94 руб./$1. Вечером СМИ сообщили, что Минфин откажется от покупок валюты по бюджетному правилу, возможно, до конца года. В этих условиях в четверг рубль немного укрепился. Эксперты считают, если появится официальное подтверждение этой информации, то рубль восстановится до 92-93 руб./$1.

"Доходности ОФЗ в четверг, скорее всего, будут стабильны, - прогнозируют в SberCIB. - На рынок будут влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, Минфин в среду увеличил премии на аукционах, а рубль подешевел до 94 руб./$1. С другой стороны, недельная инфляция в России замедлилась до 0,13% против 0,23% неделей ранее".

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