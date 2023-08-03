.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 6,5%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 6,5%, после 7,1% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 6%. В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2,6%
 
Рост ВВП РФ в 1-м полугодии составил 1,4% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в июне 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,3% в годовом сравнении после повышения в мае на 5,4%, роста в апреле на 3,4%, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в...
 
Минфин не будет закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы
Власти не будут в ближайшие месяцы закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, как предписывает бюджетное правило. Об этом "Ведомостям" сообщил знакомый с планами Минфина источник, информацию подтвердил близкий к правительству собеседник....
 
В РФ могут создать сотовый оператор для госорганов
На базе государственной системы информирования о ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС" может быть создан виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания служащих органов власти. Об этом "Известиям" рассказал источник в одной из госструктур. По его словам, проект...
 
03 августа 2023 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 3 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы упали в среду, причем снижение S&P 500 на 1,4% стало максимальным с 25 апреля. Причиной этого стало снижение международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Ранее он находился на пересмотре с "негативным" прогнозом.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета страны в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство. Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

Кроме того, инвесторы продолжали следить за корпоративными отчетностями и статистикой. Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading Economics прогнозировали в среднем 189 тыс., The Wall Street Journal - 175 тыс. При этом данные за июнь были пересмотрены с ухудшением - до 455 тыс. по сравнению с ранее объявленными 497 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,6%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг показывают разнонаправленные изменения. Позитивное влияние на рынки материкового Китая и Гонконга оказали экономические данные. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле увеличился до 54,1 пункта по сравнению с 53,9 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение до 52,5 пункта, по данным Trading Economics. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 1,68%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:26 МСК упал на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг утром слабо меняются. Днем ранее рынок продемонстрировал самое значительное более чем за месяц падение, несмотря на рекордное сокращение запасов топлива в США за минувшую неделю. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $83,21 за баррель, что всего на 0,01% выше цены на закрытие прошлой сессии. В среду эти контракты подешевели на 2% - до $83,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросла также на 0,01% и составляет $79,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подешевели на 2,3% - до $79,49 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,049 млн баррелей - до 439,77 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,48 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 796 тыс. баррелей. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 августа снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,178 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,763 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,01% и составил 109,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 869,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,49%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,3%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,48%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,2%) и "ТМК БО-07" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) установило ставки 1-10-го купонов 5-летних облигаций серии 001Р-04R объемом 15 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 12,36% годовых, купоны полугодовые. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,25% годовых, а объем размещения - не менее 10 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 4 августа. ВСК в январе 2023 года увеличила объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд рублей до 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ГТЛК 9 августа начнет размещение трех выпусков облигаций серий 004Р-01, 003Р-01 и 003Р-02 по закрытой подписке в пользу Минфина. Срок обращения выпуска 004Р-01 - 15,9 года, 003Р-01 - 19,8 года, 003Р-02 - 16,7 года. По всем займам предусмотрена амортизация. Объем выпусков пока не раскрывается.

Евразийский банк развития (ЕАБР) приобрел по оферте 2 млн 39 тыс. 838 облигаций 11-й серии по цене 100% от номинала, или 40,8% эмиссии. ЕАБР разместил 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,75% годовых.

АО "МаксимаТелеком" выставило добровольную оферту по облигациям серии БО-П01, бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом - со 2 по 15 августа включительно. При этом облигации будут приобретаться эмитентом в срок не позднее 5 рабочих дней с даты предъявления требования владельцем облигаций. Приобретение облигаций будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения - 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1 тыс. рублей. В конце июня компания выкупила по безотзывной оферте 50% выпуска на 1,5 млрд рублей. Шестилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в июле 2020 года, ставка текущего купона составляет 9,5% годовых до оферты в январе 2025 года. В обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей с погашением в 2024 году.

АО "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") выставило на 21 августа оферту по облигациям 2-й серии в объеме до 225,2 млрд рублей. Период предъявления бумаг к оферте с 11 по 18 августа. Количество приобретаемых облигаций - не более 225,2 млн штук. Цена приобретения - 100% от номинала, плюс накопленный купонный доход (НКД). Компания разместила выпуск со сроком обращения 7,3 года объемом 225,2 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке 6,18% годовых. Ставки 2-29-го купонов определяются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,93%. Таким образом, ставка текущего купона составляет 9,43% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 августа 2023 года 12:57
Акции Московской биржи привлекательны для инвестиций - БКС Экспресс
Акции "Московской биржи" привлекательны для инвестиций, считает эксперт БКС Экспресс Валерий Емельянов. Аналитик уверен, что в России у нее нет аналогов. Это главная биржа страны, которая имеет весьма гибкий бизнес и сильные финансовые показатели. Емельянов назвал причины, почему акции "Мосбиржи"...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 12:32
Текущие уровни рубля не отражают макроэкономических перспектив нормализации торгового баланса и бюджета - БКС Экспресс
Текущие уровни рубля не отражают макроэкономических перспектив нормализации торгового баланса и бюджета, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Российский рубль в среду отвесно упал почти на 2%, поддержки со стороны продавцов валюты, по сути, не было, а повышенный спрос на валюту легко...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 12:08
Промежуточный дивиденд Норникеля может составить 415-623 руб. на акцию - Freedom Finance Global
Промежуточный дивиденд "Норильского никеля" может составить 415-623 руб. на акцию, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Менеджмент компании пересмотрел программу САРЕХ на текущий год с $4,76 млрд до $3,5-3,8 млрд, что приведет к сокращению денежных затрат, - отмечает эксперт....    читать дальше
.
03 августа 2023 года 11:47
Акции Татнефти остаются привлекательными для покупок - "Мои Инвестиции"
Акции "Татнефти" остаются привлекательными для покупок, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Татнефть" опубликовала отчётность по РСБУ за 1П2023. Чистая прибыль составила 128 млрд руб. Дивидендная политика компании предполагает минимальный уровень выплат в размере 50% от большей...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 11:26
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций China Overseas Land & Investment до HKD25,98
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций китайского государственного застройщика China Overseas Land & Investment на 6%, до HKD25,98, на фоне улучшения аппетита к риску инвесторов, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Выручка компании...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 11:06
Риски ослабления рубля до 95 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски ослабления рубля до 95 руб./$1 пока сохраняются, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Ослабление рубля в среду заметно ускорилось, - отмечается в обзоре банка. - Начало месяца традиционно негативно проходит для рубля. После завершения налогового периода предложение валюты на рынке...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 10:50
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Arista Networks до $225
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Arista Networks со $195 до $225 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне "покупать". "Выручка Arista...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 10:33
Следующая цель движения для пары рубль/доллар - 95-96 руб./$1 - ПСБ
Следующей целью движения для пары рубль/доллар является диапазон 95-96 руб./$1, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Курс доллара взлетел в среду к 94 руб./$1, обновив максимумы года, - напоминает эксперт. - Подъем американской валюты происходил при повышенной торговой...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 10:16
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $83-84/барр. в течение дня - SberCIB
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $83-84 за баррель Brent в течение дня, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Баррель Brent в среду подешевел на $1,71, до $83,2. Рынки акций и сырьевых товаров негативно отреагировали на понижение рейтинга госдолга США. Рекордное снижение...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 10:01
Плавное снижение цен ОФЗ может продолжиться в четверг - ПСБ
Плавное снижение цен ОФЗ может продолжиться в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Индекс цен гособлигаций RGBI в среду снизился ещё на 0,07%, доходность индекса выросла до 10,3% (+1 б.п.), - отмечается в комментарии. - Давление на цены оказывало ослабление...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 09:51
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии, в фокусе будут: - индекс деловой активности в секторе услуг Китая за июль от Caixin; - торговый баланс Германии в июне; - окончательные индексы деловой активности в секторах услуг...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 09:41
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" ОФЗ-ИН серии 52002
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" ОФЗ-ИН серии 52002, сообщается в комментарии руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании Алексея Ковалева. "Инфляционное давление нарастает. Прямую защиту от этого обеспечивают ОФЗ, номинал которых индексируется на инфляцию. Мы считаем такие...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 09:25
ПСБ подтверждает рекомендацию "держать" для акций Норникеля
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 20000 руб. за бумагу на фоне финансовой отчетности компании за I полугодие 2023 года, говорится в комментарии аналитика Алексея Головина. "Выручка "Норникеля" за 6 месяцев 2023 года упала на 20%...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 09:10
Доллар может вырасти до 95 руб./$1 в августе - Freedom Finance Global
Доллар может вырасти до 95 руб./$1 в августе, а евро - до 104-105 руб./EUR1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "После непродолжительного восстановления в конце июля рубль вернулся к падению, - констатирует эксперт. - С одной стороны, это закономерно: в начале...    читать дальше
.
03 августа 2023 года 09:04
S&P 500 испытал максимальное снижение с апреля, Brent - ниже $83,3 за баррель
Рынок акций США упал, снижение S&P 500 стало максимальным с апреля. Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут, Япония в минусе. Нефть слабо дорожает после резкого падения накануне, Brent - ниже $83,3 за баррель    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.