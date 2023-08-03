Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне неоднозначных факторов

Москва. 3 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы упали в среду, причем снижение S&P 500 на 1,4% стало максимальным с 25 апреля. Причиной этого стало снижение международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Ранее он находился на пересмотре с "негативным" прогнозом.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета страны в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство. Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

Кроме того, инвесторы продолжали следить за корпоративными отчетностями и статистикой. Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading Economics прогнозировали в среднем 189 тыс., The Wall Street Journal - 175 тыс. При этом данные за июнь были пересмотрены с ухудшением - до 455 тыс. по сравнению с ранее объявленными 497 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,6%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг показывают разнонаправленные изменения. Позитивное влияние на рынки материкового Китая и Гонконга оказали экономические данные. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле увеличился до 54,1 пункта по сравнению с 53,9 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение до 52,5 пункта, по данным Trading Economics. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 1,68%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:26 МСК упал на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг утром слабо меняются. Днем ранее рынок продемонстрировал самое значительное более чем за месяц падение, несмотря на рекордное сокращение запасов топлива в США за минувшую неделю. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $83,21 за баррель, что всего на 0,01% выше цены на закрытие прошлой сессии. В среду эти контракты подешевели на 2% - до $83,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросла также на 0,01% и составляет $79,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подешевели на 2,3% - до $79,49 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,049 млн баррелей - до 439,77 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,48 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 796 тыс. баррелей. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 августа снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,178 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,763 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,01% и составил 109,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 869,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,49%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,3%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,48%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,2%) и "ТМК БО-07" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) установило ставки 1-10-го купонов 5-летних облигаций серии 001Р-04R объемом 15 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 12,36% годовых, купоны полугодовые. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,25% годовых, а объем размещения - не менее 10 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 4 августа. ВСК в январе 2023 года увеличила объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд рублей до 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ГТЛК 9 августа начнет размещение трех выпусков облигаций серий 004Р-01, 003Р-01 и 003Р-02 по закрытой подписке в пользу Минфина. Срок обращения выпуска 004Р-01 - 15,9 года, 003Р-01 - 19,8 года, 003Р-02 - 16,7 года. По всем займам предусмотрена амортизация. Объем выпусков пока не раскрывается.

Евразийский банк развития (ЕАБР) приобрел по оферте 2 млн 39 тыс. 838 облигаций 11-й серии по цене 100% от номинала, или 40,8% эмиссии. ЕАБР разместил 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,75% годовых.

АО "МаксимаТелеком" выставило добровольную оферту по облигациям серии БО-П01, бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом - со 2 по 15 августа включительно. При этом облигации будут приобретаться эмитентом в срок не позднее 5 рабочих дней с даты предъявления требования владельцем облигаций. Приобретение облигаций будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения - 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1 тыс. рублей. В конце июня компания выкупила по безотзывной оферте 50% выпуска на 1,5 млрд рублей. Шестилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в июле 2020 года, ставка текущего купона составляет 9,5% годовых до оферты в январе 2025 года. В обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей с погашением в 2024 году.

АО "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") выставило на 21 августа оферту по облигациям 2-й серии в объеме до 225,2 млрд рублей. Период предъявления бумаг к оферте с 11 по 18 августа. Количество приобретаемых облигаций - не более 225,2 млн штук. Цена приобретения - 100% от номинала, плюс накопленный купонный доход (НКД). Компания разместила выпуск со сроком обращения 7,3 года объемом 225,2 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке 6,18% годовых. Ставки 2-29-го купонов определяются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,93%. Таким образом, ставка текущего купона составляет 9,43% годовых.