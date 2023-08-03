Плавное снижение цен ОФЗ может продолжиться в четверг - ПСБ

Плавное снижение цен ОФЗ может продолжиться в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI в среду снизился ещё на 0,07%, доходность индекса выросла до 10,3% (+1 б.п.), - отмечается в комментарии. - Давление на цены оказывало ослабление рубля и размещение нового госдолга с премией к вторичному рынку. Минфин РФ на аукционах продал классические 9-летние ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) на 17,7 млрд руб. по номиналу со средневзвешенной доходностью 11,04%, объем размещения 18-летних ОФЗ 26238 составил 5,8 млрд руб., средневзвешенная доходность 11,21%. Несмотря на достаточно привлекательные уровни доходности, спрос на длинные рублевые облигации остается слабым из-за ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР".

Размещение инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52005 прошло на 33,8 млрд руб. по номиналу с доходностью "Инфляция + 3,09%". Это в три раза больше, чем суммарный объем размещения данного впуска на двух аукционах в июле, подчеркивает эксперт. Ослабление рубля и ускорение инфляции способствуют повышению спроса на линкеры.

По мнению аналитика банка, плавное снижение цен ОФЗ в четверг может продолжиться. В качестве ключевых драйверов Монастыршин выделяет девальвацию рубля, ускорение инфляции, ослабление склонности к риску на глобальных рынках после снижения агентством Fitch кредитного рейтинга США с "ААА" до "AA+".

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