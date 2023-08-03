Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии, в фокусе будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая за июль от Caixin;

- торговый баланс Германии в июне;

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг страны Европы и США за июль;

- индекс цен производителей еврозоны за июнь;

- решение Банка Англии по процентным ставкам и выступление Бейли;

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США;

- индекс деловой активности в секторе услуг США за июль от ISM;

- производственные заказы США за июнь;

- квартальные результаты Apple, Amazon.com, ConocoPhillips, Booking, EOG Resources, Moderna, Corteva, Rolls-Royce;

- финансовые результаты Сбербанка, Veon за II кв. 2023 года по МСФО.

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