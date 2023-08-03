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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" присвоил рейтинг "покупать" ОФЗ-ИН серии 52002
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03 августа 2023 года 09:41
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" ОФЗ-ИН серии 52002
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" ОФЗ-ИН серии 52002, сообщается в комментарии руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании Алексея Ковалева. "Инфляционное давление нарастает. Прямую защиту от этого обеспечивают ОФЗ, номинал которых индексируется на инфляцию. Мы считаем такие бумаги интересными как минимум в краткосрочной перспективе. Мы полагаем, что ОФЗ-ИН серии 52002 смотрится интересно в качестве антиинфляционного инструмента, обеспечивающего вполне конкурентоспособный уровень дохода, и присваиваем ей рейтинг "покупать". Дополнительный спрос на данный класс активов обеспечит грядущее погашение выпуска серии 52001 объемом 150 млрд рублей", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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