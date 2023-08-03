"Финам" присвоил рейтинг "покупать" ОФЗ-ИН серии 52002, сообщается в комментарии руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании Алексея Ковалева.

"Инфляционное давление нарастает. Прямую защиту от этого обеспечивают ОФЗ, номинал которых индексируется на инфляцию. Мы считаем такие бумаги интересными как минимум в краткосрочной перспективе. Мы полагаем, что ОФЗ-ИН серии 52002 смотрится интересно в качестве антиинфляционного инструмента, обеспечивающего вполне конкурентоспособный уровень дохода, и присваиваем ей рейтинг "покупать". Дополнительный спрос на данный класс активов обеспечит грядущее погашение выпуска серии 52001 объемом 150 млрд рублей", - пишет эксперт.

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