ПСБ подтверждает рекомендацию "держать" для акций Норникеля

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 20000 руб. за бумагу на фоне финансовой отчетности компании за I полугодие 2023 года, говорится в комментарии аналитика Алексея Головина.

"Выручка "Норникеля" за 6 месяцев 2023 года упала на 20% г/г, составив 7,2 млрд долл., EBITDA сократилась до $3,3 млрд (-30% г/г), чистая прибыль оказалась в 4,7 раза ниже из-за отрицательной валютной переоценки. В то же время свободный денежный поток вырос на 28% г/г, достигнув $1,3 млрд. Финансовые результаты оказались немного ниже консенсуса, но, на наш взгляд, ничего критичного в опубликованной отчётности нет. Основная причина снижения выручки - это падение мировых цен на металлы, которые, как мы ожидаем, могут начать постепенно восстанавливаться в обозримом будущем. Кроме этого, в случае увеличения производственной активности в Китае стоит рассчитывать на рост объёмов продаж, что также положительно скажется на финансовых результатах компании", - пишет эксперт.

Однако, по мнению Головина, стоит учитывать, что этот сценарий может и не реализоваться, так как на данный момент экономика КНР всё ещё не может оправиться от пандемии, из-за чего восстановление цен на цветные металлы, вероятно, будет медленным. По этой причине финансовые показатели "Норникеля" за 2023 год могут не оправдать ожидания.

"Что касается дивидендов, то ситуация здесь двоякая, - подчеркивается в комментарии. - С одной стороны, у компании есть средства, чтобы произвести выплаты - на счетах компании скопилось $2,2 млрд. Но, с другой стороны, есть высокие риски, связанные с ценами на металлы, а также отложенные затраты на инвестиционную программу. Кроме этого, в IV кв. "Норникель" заплатит windfall tax, влияние на FCF будет значительным, но не критичным, порядка $200 млн. В связи с этим мы считаем, что компания не будет выплачивать дивиденды в 2023 году".

В целом, по оценке эксперта банка, бизнес "Норникеля" остаётся стабильным, и каких-либо рисков нет. "Безусловно, есть опасения, связанные с ценами на металлы, но мы всё же рассчитываем на восстановление экономики Китая, - указывает Головин. - Слабый рубль будет играть на руку компании, позволив в будущем восстановить маржинальность по EBITDA. Дивидендный же фактор уже заложен в цены акций. В случае отказа от выплат, реакция бумаг будет незначительной, а вот при позитивной динамике можно ожидать роста акций ввиду их отставания от индекса Мосбиржи".

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