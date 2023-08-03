Доллар может вырасти до 95 руб./$1 в августе - Freedom Finance Global

Доллар может вырасти до 95 руб./$1 в августе, а евро - до 104-105 руб./EUR1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"После непродолжительного восстановления в конце июля рубль вернулся к падению, - констатирует эксперт. - С одной стороны, это закономерно: в начале каждого месяца российская валюта остается без такого фактора поддержки, как налоговый периода, стартующий в конце месяца. При этом показатели платежного и торгового баланса России в первом полугодии оказались достаточно слабыми, несмотря на начавшееся улучшение ситуации с экспортом в мае-июне. В августе и сентябре у россиян традиционно растет спрос на валюту в связи с летними поездками за границу. Мировые цены на нефть растут, а дисконт российской Urals к Brent в июле существенно сократился, причем средняя экспортная цена на российскую нефть превысила санкционный потолок, установленный на отметке $60 за баррель".

Между тем валютный рынок не спешит реагировать на эти позитивные для рубля факторы, возможно, из опасений, что Минфин и ЦБ РФ откажутся от продажи юаней в контексте операции "зеркалирования" доходов ФНБ и снова начнут покупать валюту, допускает Мильчакова.

Аналитик ожидает, что в августе доллар может вырасти до 95 руб./$1, а евро - до 104-105 руб./EUR1, но для глубокого обвала рубля, по ее мнению, нужны более резко негативные новостные поводы.

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