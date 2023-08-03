S&P 500 испытал максимальное снижение с апреля, Brent - ниже $83,3 за баррель

Рынок акций США упал, снижение S&P 500 стало максимальным с апреля. Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга растут, Япония в минусе. Нефть слабо дорожает после резкого падения накануне, Brent - ниже $83,3 за баррель

Американские фондовые индексы упали в среду, причем снижение S&P 500 на 1,4% стало максимальным с 25 апреля.

Причиной этого стало то, что международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Ранее он находился на пересмотре с "негативным" прогнозом.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета страны в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство.

Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

Кроме того, инвесторы продолжали следить за корпоративными отчетностями и статистикой.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading Economics прогнозировали в среднем 189 тыс., The Wall Street Journal - 175 тыс.

Между тем данные за июнь были пересмотрены с ухудшением - до 455 тыс. по сравнению с ранее объявленными 497 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,6%.

Котировки акций Electronic Arts (SPB: EA) в среду упали на 7,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале (апрель-июнь), однако дал разочаровавшие инвесторов прогнозы на текущий период и фингод в целом.

Цена бумаг Advanced Micro Devices (SPB: AMD) рухнула на 7%. Производитель чипов неожиданно завершил второй квартал с чистой прибылью, выручка также оказалась лучше ожиданий аналитиков, однако компания дала слабый прогноз.

Оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) в апреле-июне удвоил чистую прибыль, но выручка не дотянула до прогноза. Акции владельца KFC и Pizza Hut подешевели на 1%.

Котировки бумаг DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) снизились на 0,9% на новости о том, что компания завершила второй квартал с чистым убытком по сравнению с прибылью годом ранее.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 2,7%, поскольку Национальное управление по безопасности дорожного движения США изучает очередные проблемы с безопасностью в электромобилях компании, отмечает MarketWatch.

В то же время котировки бумаг Bunge выросли на 4,1% после того, как агропромышленная компания в апреле-июне утроила чистую прибыль, а также повысила прогноз на весь 2023 год.

CVS Health Corp. (SPB: CVS), которой принадлежит сеть аптек и страховщик Aetna Inc., в минувшем квартале снизила чистую прибыль на 37,2%, но скорректированный показатель оказался выше ожиданий рынка. Стоимость бумаг компании поднялась на 3,3%.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 348,16 пункта (на 1%) и составил 35282,52 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 3,9%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 3,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,8% и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 63,34 пункта (на 1,4%) - до 4513,39 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 310,47 пункта (на 2,2%) и составил 13973,45 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг показывают разнонаправленные изменения.

Позитивное влияние на рынки материкового Китая и Гонконга оказали экономические данные.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле увеличился до 54,1 пункта по сравнению с 53,9 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение до 52,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

На Гонконгской фондовой бирже лидерами роста котировок выступают акции биофармацевтической Wuxi Biologics, которые поднимаются на 4,7%, производителя электрооборудования Techtronic Industries - на 4,6%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 2,4%, девелопера Longfor Group Holdings - на 2% и производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,8%.

В то же время существенно подешевели бумаги пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC - на 3,1%, Hang Seng Bank - на 1,4%, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и China Petroleum & Chemical - на 1,4% и 0,9% соответственно, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 1,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК уменьшилось на 1,2%.

Цена акций TDK упала на 9,7% после того, как производитель электроники сообщил о сокращении на 53% чистой прибыли в первом финквартале (апрель-июнь). Кроме того, компания ухудшила прогноз на весь текущий фингод из-за низкого спроса на компоненты, которые используются в дата-центрах и автомобилях.

Снижается стоимость и других представителей технологической отрасли, включая Advantest (-1,9%), Tokyo Electron (-0,4%), SoftBank Group (-0,1%), Renesas Electronics (-1,7%).

Также подешевели бумаги автомобильной Toyota Motor (-2%), ритейлера Fast Retailing (-0,5%) и выпускающей потребительскую электронику Sony Group (-1,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 0,4%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опускаются на 1,4%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor и сталелитейной Posco - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:26 МСК уменьшился на 0,7%.

В том числе снижаются цены акций технологических компаний Xero (-3%), Wisetech Global (-1,3%), Block Inc. (-2,8%), Rea Group (-1,3%) и Seek (-0,8%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются.

Днем ранее рынок продемонстрировал самое значительное более чем за месяц падение, несмотря на рекордное сокращение запасов топлива в США за минувшую неделю.

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:58 МСК составляют $83,26 за баррель, что на $0,06 (на 0,07%) выше цены на закрытие прошлой сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,71 (на 2%) - до $83,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на $0,04 (на 0,05%) и составляет $79,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии они подешевели на $1,88 (на 2,3%) - до $79,49 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,049 млн баррелей - до 439,77 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,48 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 796 тыс. баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

"Цены на нефть упали, поскольку макроэкономический фон убивает настроение", - полагает старший аналитик Oanda Эдвард Мойя, подразумевая, в том числе, снижение кредитного рейтинга США агентством Fitch. Также давление на нефтяной рынок оказывает сильный доллар, сказал он изданию MarketWatch.

По словам ведущего нефтяного аналитика по Северной и Южной Америке Kpler Мэтта Смита, сочетание устойчивого экспорта нефти и активной работы НПЗ привело к самому резкому сокращению запасов нефти в США за всю историю наблюдений. "Пик летней нефтепереработки совпал с очень сильным экспортом в конце месяца, и в будущем не следует ожидать таких масштабных" изменений резервов, полагает он.