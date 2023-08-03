Рубль перешел к коррекционному укреплению к доллару и юаню после нейтрального старта

Москва. 3 августа. Доллар США и юань слабеют на Московской бирже после нейтрального старта в четверг, рубль после ощутимого падения накануне укрепляется в рамках коррекции на фоне "остывающих" мировых рынков после небольшого перегрева пессимизма.

Спустя полчаса торгов в боковом коридоре рубль перешел к восходящей коррекции и достиг к сороковой минуте торгов курса 93,73 руб./$1 (+43,5 коп. к уровню предыдущего закрытия), настраиваясь на более оптимистичный лад вместе с внешними фондовыми площадками и сырьевым рынком.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 6,6 коп. - до 13 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта после обновления новых минимумов по итогам среды и небольшой передышки на старте торгов четверга смогла перейти к коррекционному росту. Негативные факторы на данном этапе максимально отыграны.

В четверг утром на фондовых площадках наблюдается менее нервная обстановка, преобладание негативной динамики сохраняется, но уже с менее резкими показателями. На сырьевом рынке наблюдаются проблески оптимизма - нефтяные котировки перешли к росту после заметных потерь по итогам предыдущих торгов на фоне укрепления американского доллара.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:45 мск составила $83,27 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,53 за баррель, что на 0,05% выше итогового значения предыдущей сессии.