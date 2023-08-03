03 августа 2023 года 08:55
Рубль перешел к коррекционному укреплению к доллару и юаню после нейтрального старта
Москва. 3 августа. Доллар США и юань слабеют на Московской бирже после нейтрального старта в четверг, рубль после ощутимого падения накануне укрепляется в рамках коррекции на фоне "остывающих" мировых рынков после небольшого перегрева пессимизма.
Спустя полчаса торгов в боковом коридоре рубль перешел к восходящей коррекции и достиг к сороковой минуте торгов курса 93,73 руб./$1 (+43,5 коп. к уровню предыдущего закрытия), настраиваясь на более оптимистичный лад вместе с внешними фондовыми площадками и сырьевым рынком.
Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 6,6 коп. - до 13 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта после обновления новых минимумов по итогам среды и небольшой передышки на старте торгов четверга смогла перейти к коррекционному росту. Негативные факторы на данном этапе максимально отыграны.
В четверг утром на фондовых площадках наблюдается менее нервная обстановка, преобладание негативной динамики сохраняется, но уже с менее резкими показателями. На сырьевом рынке наблюдаются проблески оптимизма - нефтяные котировки перешли к росту после заметных потерь по итогам предыдущих торгов на фоне укрепления американского доллара.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:45 мск составила $83,27 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,53 за баррель, что на 0,05% выше итогового значения предыдущей сессии.
Опубликовано: /Финмаркет/
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03 августа 2023 года 12:57
Акции "Московской биржи" привлекательны для инвестиций, считает эксперт БКС Экспресс Валерий Емельянов.
Аналитик уверен, что в России у нее нет аналогов. Это главная биржа страны, которая имеет весьма гибкий бизнес и сильные финансовые показатели.
Емельянов назвал причины, почему акции "Мосбиржи"... читать дальше
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03 августа 2023 года 12:32
Текущие уровни рубля не отражают макроэкономических перспектив нормализации торгового баланса и бюджета, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.
"Российский рубль в среду отвесно упал почти на 2%, поддержки со стороны продавцов валюты, по сути, не было, а повышенный спрос на валюту легко... читать дальше
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03 августа 2023 года 12:08
Промежуточный дивиденд "Норильского никеля" может составить 415-623 руб. на акцию, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
"Менеджмент компании пересмотрел программу САРЕХ на текущий год с $4,76 млрд до $3,5-3,8 млрд, что приведет к сокращению денежных затрат, - отмечает эксперт.... читать дальше
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03 августа 2023 года 11:47
Акции "Татнефти" остаются привлекательными для покупок, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".
"Татнефть" опубликовала отчётность по РСБУ за 1П2023. Чистая прибыль составила 128 млрд руб. Дивидендная политика компании предполагает минимальный уровень выплат в размере 50% от большей... читать дальше
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03 августа 2023 года 11:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций китайского государственного застройщика China Overseas Land & Investment на 6%, до HKD25,98, на фоне улучшения аппетита к риску инвесторов, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Рекомендация сохранена на уровне "покупать".
"Выручка компании... читать дальше
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03 августа 2023 года 11:06
Риски ослабления рубля до 95 руб./$1 пока сохраняются, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
"Ослабление рубля в среду заметно ускорилось, - отмечается в обзоре банка. - Начало месяца традиционно негативно проходит для рубля. После завершения налогового периода предложение валюты на рынке... читать дальше
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03 августа 2023 года 10:50
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Arista Networks со $195 до $225 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне "покупать".
"Выручка Arista... читать дальше
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03 августа 2023 года 10:33
Следующей целью движения для пары рубль/доллар является диапазон 95-96 руб./$1, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.
"Курс доллара взлетел в среду к 94 руб./$1, обновив максимумы года, - напоминает эксперт. - Подъем американской валюты происходил при повышенной торговой... читать дальше
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03 августа 2023 года 10:16
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $83-84 за баррель Brent в течение дня, полагают аналитики SberCIB Investment Research.
"Баррель Brent в среду подешевел на $1,71, до $83,2. Рынки акций и сырьевых товаров негативно отреагировали на понижение рейтинга госдолга США. Рекордное снижение... читать дальше
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03 августа 2023 года 10:01
Плавное снижение цен ОФЗ может продолжиться в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
"Индекс цен гособлигаций RGBI в среду снизился ещё на 0,07%, доходность индекса выросла до 10,3% (+1 б.п.), - отмечается в комментарии. - Давление на цены оказывало ослабление... читать дальше
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03 августа 2023 года 10:00
Москва. 3 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием неоднозначных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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03 августа 2023 года 09:51
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии, в фокусе будут:
- индекс деловой активности в секторе услуг Китая за июль от Caixin;
- торговый баланс Германии в июне;
- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:41
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" ОФЗ-ИН серии 52002, сообщается в комментарии руководителя направления анализа долговых рынков инвесткомпании Алексея Ковалева.
"Инфляционное давление нарастает. Прямую защиту от этого обеспечивают ОФЗ, номинал которых индексируется на инфляцию. Мы считаем такие... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:25
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 20000 руб. за бумагу на фоне финансовой отчетности компании за I полугодие 2023 года, говорится в комментарии аналитика Алексея Головина.
"Выручка "Норникеля" за 6 месяцев 2023 года упала на 20%... читать дальше
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03 августа 2023 года 09:10
Доллар может вырасти до 95 руб./$1 в августе, а евро - до 104-105 руб./EUR1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"После непродолжительного восстановления в конце июля рубль вернулся к падению, - констатирует эксперт. - С одной стороны, это закономерно: в начале... читать дальше
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