Рынок акций РФ в среду показал смешанную динамику фишек, индекс Мосбиржи обновил максимум года на ослаблении рубля

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ провел торги в среду при смешанной динамике цен blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешних настроений на новостях о снижении агентством Fitch кредитного рейтинга США. Индекс Мосбиржи в течение дня в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года и закрепился выше 3100 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг нефтегазовых компаний; во "втором эшелоне" на рекордных оборотах раллировали акции "ДВМП" (+21,2%) и "НМТП" (+16,2%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3106,46 пункта (+0,4%, максимум дня - 3123,45 пункта), индекс РТС снизился до 1040,15 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 94,08 рубля (+1,75 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 128 млрд рублей, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

EBITDA "Норильского никеля" в первом полугодии 2023 года составила $3,37 млрд, что на 30% ниже уровня годичной давности, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по EBITDA составлял $3,58 млрд.

Консолидированная выручка ГМК составила $7,2 млрд, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консенсус-прогноз по выручке составлял $7,56 млрд. Чистая прибыль "Норникеля" в первом полугодии упала на 79%, до $1,07 млрд.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в середине недели сумел сохранить позитивный настрой, индекс МосБиржи обновил годовой максимум выше 3120 пунктов. Котировки нефти Brent большую часть дня двигались недалеко от $85 за баррель, но упали вечером, а рубль сохранял выраженную слабость, что поддержало акции экспортеров.

"Настроения на внешних площадках ухудшились после неожиданного понижения агентством Fitch долгосрочного рейтинга США с "AAA" до "AA+". В то же время, если сравнивать текущую ситуацию с шоковой реакцией рынков на снижение в 2011 году рейтинга США агентством S&P, можно сказать, что сейчас рынок отреагировал спокойно", - отмечает эксперт.

В четверг Банк Англии примет решение по процентной ставке. В еврозоне будет опубликован индекс деловой активности PMI в секторе услуг за июль, в США выйдет еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице. Сбербанк (MOEX: SBER) раскроет финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие, VEON (MOEX: VEON) опубликует квартальные финрезультаты по МСФО.

"На российском рынке все более очевидна техническая перегретость, в таких условиях чувствительность к информационному и рыночному фону становится выше. Любое ухудшение геополитической обстановки или спад сырьевых цен могут спровоцировать локальную коррекцию. Наш прогноз на 3 августа по индексу МосБиржи - 3025-3125 пунктов", - говорит Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, индекс МосБиржи растет вслед за курсом иностранной валюты, что поддерживает секторы акций экспортно ориентированных компаний.

Локомотивом рынка в среду выступили акции компаний нефтегазового сектора при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов в будущем. В финансовом секторе выросли акции Сбербанка на фоне ожиданий публикации 3 августа сильной отчетности по МСФО за II квартал. В секторе металлургии снижались котировки "Норникеля" на фоне публикации отчетности, которая оказалась хуже ожиданий.

Сильный рост продемонстрировал транспортный сектор на идее увеличения грузоперевозок. Бумаги "ДВМП" продолжили отыгрывать новость о строительстве новой ж/д ветки в Владивостокский морской торговый порт, что повысит пропускную способность. Акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+6,8%, до 106,1 рубля) превысили цену IPO 105 рублей, прошедшего в октябре 2020 года.

"Во второй половине недели индекс Мосбиржи может торговаться около отметки 3100 пунктов. Поддержку экспортерам окажет ослабление рубля, однако ухудшение ситуации на внешних фондовых площадках после понижения рейтинга США агентством Fitch и коррекция на мировых сырьевых рынках может сдержать покупки акций", - считает Лящук.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, неожиданное снижение рейтинга США агентством Fitch Ratings стало неприятным сюрпризом для глобальных инвесторов. Само по себе это действие не означает какого-то существенного ухудшения финансовой ситуации в США, но заставляет пересматривать модели управления рисками различных фондов. Поэтому европейские рынки прибывали в глубоком "минусе", также проседают Штаты.

Нефть вечером в среду скорректировалась вниз, однако крупнейшее с 1982 года падение запасов нефти в США предполагает рост спроса в дальнейшем. Стратегические запасы нефти в США также находятся на 40-летнем минимуме, напомнил аналитик.

Расписки "РусАгро" (MOEX: AGRO) (+3,3%) выросли на фоне заявления финансового директора компании о возможности возвращения к выплате дивидендов после решения вопроса редомициляции. Бумаги морских портов и "Совкомфлота" (+7%) подорожали на планах развития инфраструктуры восточных портов и наземной логистики. "Норникель" сократил чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 79%, консолидированная выручка снизилась на 20%. Потери в основном связаны со снижением цен почти на всю продукцию компании, хотя объемы продаж увеличились, отмечает аналитик.

"После завершения налоговых платежей на прошлой неделе на внутреннем рынке преобладают покупатели валюты. Однако мы предполагаем, что слом потолка цен на российскую нефть приведет к тому, что баланс спроса и предложения валюты постепенно стабилизируется", - считает Кочетков.

По данным ADP Services, частный сектор экономики США создал в июле 324 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 190 тыс. Таким образом, рынок труда остается напряженным и может служить одним из факторов сохраняющейся инфляции. В администрации США выразили свое несогласие и разочарование по поводу снижения рейтинга, попутно обвинив республиканцев в экстремизме, который мешает экономическим реформам Джо Байдена, отметил аналитик.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, среднесрочный потенциал роста у индекса МосБиржи сохраняется на фоне ожиданий промежуточных дивидендов, которые могут быть объявлены рядом компаний, в том числе теми, которые не выплачивали их последние 1,5 года. О выплатах могут объявить металлурги и другие эмитенты горнодобывающего сектора, в частности, "АЛРОСА".

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг США, обосновав это ухудшением фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузкой, которая продолжит увеличиваться. За Fitch в перспективе могут последовать другие крупнейшие рейтинговые агентства. Текущее снижение рейтинга глобально не отразится на финансовой системе, однако тенденция негативная, считает Кирсанова.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отметила рост акций логистических компаний - ДВМП и НМТП. Акции ДВМП взлетели на новостях о том, что дочерняя компания FESCO совместно с РЖД намерена построить железнодорожную ветку до принадлежащего FESCO Владивостокского морского торгового порта, что увеличит пропускную способность порта на 40%. Это событие весьма важно для всей российской экономики в связи с перенаправлением экспорта в Азию, полагает аналитик.

Рост акций НМТП пока происходит без значимых новостей, хотя возможно, что ралли стало отложенной реакцией на противоречивые, но в целом положительные финансовые результаты компании по РСБУ за I полугодие 2023 года, так как ее выручка выросла в годовом выражении на 11,3%. Кроме того, НМТП, в отличие от ДВМП, платит дивиденды - по итогам 2022 года компания выплатила 0,798 руб. на акцию, что соответствовало примерно 7%-ной дивидендной доходности.

Кроме того, отмечает Мильчакова, в соцсетях высказываются предположения о том, что ДВМП тоже может начать платить дивиденды, хотя бы по итогам 2023 года, что может быть связано с переходом более 92% акций компании государству после затянувшегося судебного процесса против прошлых акционеров. Также возможно, что на фоне весьма успешных операционных результатов за текущий год ДВМП покажет сильные финансовые результаты. Только за последний месяц акции ДВМП взлетели на 81%, а акции НМТП - на 24%, констатирует Мильчакова.

В среду на рынках Азии преобладало коррекционное снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi потерял 1,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 упали на 1,4-2,4%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,7-2,2% во главе с Nasdaq).

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга.

На нефтяном рынке вечером в среду цены снизились после утреннего роста, подогретого статистикой Американского института нефти (API) о резком сокращении запасов нефти в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,03 за баррель (-2,2% и -0,6% накануне), сентябрьская цена WTI - $79,29 за баррель (-2,5% и -0,5% во вторник).

Согласно вышедшим накануне вечером данным API, нефтяные запасы в США за прошлую неделю рухнули на 15,4 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на рекордные с 1982 года 17,05 млн баррелей (ожидалось снижение всего на 1,05 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+61,5%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+23,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+22,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+21,2%, объем торгов превысил 11,476 млрд рублей), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+20,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+19%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+17,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (+16,2%, объем превысил 7,415 млрд рублей).

Подешевели расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,4%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,3%), акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,2%), VEON (-2,1%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,1%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 68 млрд рублей (из них 10,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" и 5,388 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").