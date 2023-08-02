Рубль в среду сильно упал, обновил минимумы к основным валютам с весны прошлого года на фоне повсеместного снижения интереса к риску

Москва. 2 августа. Доллар США, евро и юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, обновили максимальные отметки с весны 2022 года; рубль упал к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов из рисковых активов после снижения суверенного рейтинга США.

Курс доллара США составил 94,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,83 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 94 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 103 руб./EUR1, подорожав на 1,82 рубля. Евро поднялся до этой отметки также впервые с 28 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,826 рубля - до 98,14 руб. Курс китайского юаня вырос на 23,1 копейки - до 13,07 руб. Юань поднялся выше 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно упал в основных валютных парах по итогам торгов среды на фоне бегства инвесторов из рисковых активов на большинстве торговых площадок мира после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг США.

Инвесторы также опасаются, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ для борьбы с инфляцией может затянуться, несмотря на некоторое ухудшение ряда некоторых последних данных макроэкономической статистики. Кроме того, давление на рубль оказывают перспективы возможного ухудшения показателей внешнеторгового баланса РФ на фоне увеличения импорта и сокращения экспорта.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА".

"Снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "ААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент", - говорится в сообщении Fitch.

Ранее рейтинг находился на пересмотре с "негативным" прогнозом.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета страны в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство.

Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Это ниже, чем пиковые 122,3% ВВП в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, однако по-прежнему существенно выше уровня допандемийного 2019 года, когда он равнялся 100,1% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

Значительный прогресс в борьбе с инфляцией в США является аргументом в пользу более осторожного подхода Федеральной резервной системы к денежно-кредитной политике и позволяет не менять ключевую процентную ставку на сентябрьском заседании, сказал глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в ходе онлайн-встречи с журналистами.

По его словам, риски чрезмерного ужесточения ДКП и нанесения ущерба американской экономике в последнее время выросли. В то же время Бостик отметил, что Федрезерв едва ли станет снижать ставки как минимум до второго полугодия 2024 года, пишет MarketWatch. Это необходимо для возврата инфляции к целевому уровню в 2%, добавил он.

Федрезерв повышал ставку 11 раз с весны прошлого года, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых.

Тем временем инфляция в Штатах в июне достигла минимальных за два года 3%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 19-20 сентября. Бостик не имеет права голоса при принятии решений по ставке в этом году.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль заметно подешевел как к доллару, так и к евро; курсы обеих валют обновили максимумы с конца марта прошлого года - доллар поднялся выше отметки в 94 руб., евро завершил торги на отметке 103 руб. "При этом нужно заметить, что доллар сегодня дорожает к большинству валют после понижения агентством Fitch долгосрочного рейтинга США до АА+. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне вновь превысила 4% и обновила максимум с ноября прошлого года, а индекс VIX, отражающий ожидаемую волатильность американских акций, вырос до максимума с первой половины июля. Вчерашнее сообщение Минфина о том, что средняя цена на нефть Urals в июле оказалась выше ценового потолка, не смогло в достаточной мере поддержать рубль, что может быть связано в том числе с вероятным возобновлением покупок валюты Минфином, а также с тем, что эффект на денежный объем экспорта от увеличения нефтяных цен будет нивелирован запланированным с августа сокращением физических объемов поставок", - говорит Беспалов.

"В целом рубль остается под давлением снижающегося сальдо счета текущих операций и структурного ухудшения финансового счета. При этом на фоне низкой ликвидности биржевого рынка ослабление рубля становится более выраженным и форсированным из-за нестабильности притока экспортной валютной выручки. Вероятно, до конца недели курсы зарубежных валют еще обновят очередные пики с весны прошлого года, и только после этого рубль сможет вернуть себе часть позиций. В то же время если валюты смогут закрепиться вблизи достигнутых уровней, то очередной этап девальвации рубля существенно повысит вероятность увидеть ключевую ставку ЦБ РФ на двузначном уровне", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта. Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами. В то же время, произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно остановить ослабление рубля. Вероятно, увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. К тому же страна добровольно сократила добычу для поддержки нефтяных цен", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть резко снижаются вечером в среду, несмотря на сокращение запасов в Соединенных Штатах.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,16% - до $83,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 2,32% - до $79,52 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,05 млн баррелей - до 439,77 млн, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,05 млн баррелей.

Давление на рынок может оказывать укрепление американского доллара. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,4% в ходе торгов в среду, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

"Минфин РФ впервые подтвердил, что российская нефть продается дороже ценового потолка, установленного G7. Тем не менее, дисконт Urals относительно Brent остается. Если тенденция на его сокращение сохранится, то интересно, будут ли страны G7 предпринимать еще какие-то ограничения. Возможно, будут мягкие меры давления на перевозчиков и покупателей. Возможно, новых санкций и не будет, поскольку за последний месяц Россия ощутимо снизила свою добычу, а с 1 августа стала сокращать и экспорт. При этом на курс рубля тенденция повышения нефтяных цен никак не влияет", - подчеркивает ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 августа на 1,0655 рубля, до 92,841 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,228 рубля, до 101,9268 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 1,0669 рубля по отношению ко вторнику и составил 92,8619 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,1431 рубля и составил 93,02 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 320,023 млн, из которых $375,96 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $944,063 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,1451 рубля, до 101,8397 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,2607 рубля, до 102,0703 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR404,845 млн, из которых EUR108,662 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR296,183 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка немного повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 августа поднялась на 5 базисных пунктов - до 8,47% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в среду на 3 базисных пункта - до 7,88% годовых, на 3 и 6 месяцев - увеличились на 1 базисный пункт - до 7,51% и 7,48% годовых соответственно.