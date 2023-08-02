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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy
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02 августа 2023 года 19:01
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy с целевой ценой $162 за штуку, что соответствует потенциалу роста 26% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы высоко оцениваем текущее состояние рынка нефтепереработки, в особенности в исторически сильном летнем сезоне, когда растет число поездок. Компания выделяется на фоне аналогов с крупной капитализацией, представленных исключительно в нефтепереработке, за счет своего размера, масштаба и диверсифицированного портфеля. Valero также имеет преимущества первопроходца в сегменте возобновляемого дизельного топлива Diamond Green Diesel (DGD), где является крупнейшим производителем. Также она работает над проектами улавливания углерода на этаноловых заводах. Мы полагаем, что Valero на руку сильный спрос на бензин, дизель и авиатопливо в 2023-2024гг, что в ближайшие кварталы приведет к росту выручки и прибыли", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VALERO/ENERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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