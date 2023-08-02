Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 2 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 66,98% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,52% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 68,05% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,12% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов), а самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 42,02% от номинала (доходность - 12,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 220 базисных пунктов - до 56,09% от номинала (их доходность снизилась на 170 базисных пунктов - до 27,42% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 40 базисных пунктов - до 51,63% от номинала (доходность снизилась на 22 базисных пункта и составила 23,2% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 41,18% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 23,62% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 6 базисных пунктов - до 92,28% от номинала (его доходность выросла на 110 базисных пунктов и составила 71,76% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 26 базисных пунктов, составив 65,98% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренное снижение, отыгрывая сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Ранее он находился на пересмотре с "негативным" прогнозом.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета страны в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство. Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Это ниже, чем пиковые 122,3% ВВП в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, однако по-прежнему существенно выше уровня допандемийного 2019 года, когда он равнялся 100,1% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

Кроме того, согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в июле составил 324 тыс. Результат существенно превзошел ожидания: респонденты Trading Economics прогнозировали в среднем 189 тыс., The Wall Street Journal - 175 тыс. В свою очередь данные за июнь были пересмотрены с ухудшением - до 455 тыс. по сравнению с ранее объявленными 497 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,6%.