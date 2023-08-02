Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций AMD на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) на уровне "держать" с целевой ценой $100 за штуку, говорится в обзоре банка.

"Представленные результаты AMD за II квартал 2023 финансового года оказались лучше оценок аналитиков по прибыли и выручке, - пишут эксперты Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Ккорректированная прибыль на акцию снизилась на 45% г/г и составила $0,58, тогда как аналитики ожидали $0,57. Выручка упала по сравнению с 2К22 на 18%, составив $5,36 млрд против ожидаемых $5,31 млрд. Компания заодно дала положительный прогноз, рассчитывая в 3К23 на выручку в диапазоне $5,4-6 млрд, а среднее значение диапазона означает рост на ~2,4% г/г, что ознаменовало бы окончание полугодового снижения".

Аналитики банка позитивно оценивают отчетность AMD. Однако бумаги компании с начала года подорожали на 84%, поэтому они не видят перспектив их существенного дальнейшего роста и оставляют без изменения рейтинг "держать" с целевой ценой $100 за акцию.

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