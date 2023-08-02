"Финам" понизил рейтинг бумаг Li Auto до "держать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг Li Auto с "покупать" до "держать" с целевой ценой акций на уровне HKD155, ГДР - $39,7 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8,8% и 9,3% соответственно, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"С момента публикации аналитического обзора от 5 июня с рейтингом "покупать" акции китайского производителя гибридных автомобилей Li Auto подорожали на 46,7%, превысив свою целевую цену. Такому активному росту способствовали объявление пакета господдержки отрасли экологичных авто в Китае в конце июня, хорошие операционные отчеты за июнь и июль, заявления Политбюро КНР о необходимости стимулировать потребительский спрос, в частности на электромобили, а также ожидания сильного отчета, который будет опубликован 8 августа. В связи с достижением бумагами Li Auto своих целевых цен мы понижаем рейтинг акций и ГДР с "покупать" до "держать"", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Li Auto - китайский производитель премиальных гибридных электромобилей. Серийное производство запущено в 2019 году, в конце 2022 - начале 2023 года в продажу поступили 3 новые модели.

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