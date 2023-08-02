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02 августа 2023 года 15:36

Рубль днем падает к основным валютам на фоне повсеместного снижения интереса инвесторов к риску

Москва. 2 августа. Доллар США, евро и юань растут на Московской бирже днем в среду; рубль активно падает к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов из рисковых активов после снижения суверенного рейтинга США.

Курс доллара США составил 92,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 65,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 93 руб. впервые с 6 июля текущего года. Евро к этому времени стоил 102,06 руб./EUR1, подорожав на 88,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 75,6 копейки - до 97,07 руб. Курс китайского юаня вырос на 9,1 копейки - до 12,93 руб. Ранее юань рос выше 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет в основных валютных парах на фоне бегства инвесторов из рисковых активов на большинстве торговых площадок мира после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг США. Инвесторы также опасаются, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ для борьбы с инфляцией может затянуться, несмотря на некоторое ухудшение последних данных макроэкономической статистики. Кроме того, давление на рубль оказывают перспективы возможного ухудшения показателей внешнеторгового баланса РФ на фоне увеличения импорта и сокращения экспорта.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА".

"Снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "ААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент", - говорится в сообщении Fitch.

Значительный прогресс в борьбе с инфляцией в США является аргументом в пользу более осторожного подхода Федеральной резервной системы к денежно-кредитной политике и позволяет не менять ключевую процентную ставку на сентябрьском заседании, сказал глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в ходе онлайн-встречи с журналистами.

По его словам, риски чрезмерного ужесточения ДКП и нанесения ущерба американской экономике в последнее время выросли. В то же время Бостик отметил, что Федрезерв едва ли станет снижать ставки как минимум до второго полугодия 2024 года, пишет MarketWatch. Это необходимо для возврата инфляции к целевому уровню в 2%, добавил он.

Федрезерв повышал ставку 11 раз с весны прошлого года, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых.

Тем временем инфляция в Штатах в июне достигла минимальных за два года 3%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 19-20 сентября. Бостик не имеет права голоса при принятии решений о ставке в этом году.

"С конца июля постепенно формируется тренд на ослабление рубля. Мы считаем, что ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций. При этом в моменте давление на рубль может оказывать осторожное отношение глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне рисков затягивания ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

"Российская валюта вернулась к снижению. Котировка вновь превысила отметку 93 руб. по отношению к доллару США. Рубль игнорирует локальные позитивные фундаментальные факторы. Снижение продолжается. Давление на рубль сохраняется со стороны слабого торгового баланса, а также устойчивого спроса на валюту со стороны граждан, планирующих зарубежные поездки. Локально рубль может развернуть дальнейшее укрепление нефтяных котировок. Рост цен на нефть будет иметь отложенный позитивный эффект на рубль", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Нефтяные цены продолжают расти днем на сигналах о резком сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,49% - до $85,32 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,63% - до $81,88 за баррель.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США за прошлую неделю рухнули на 15,4 млн баррелей. Если данные найдут подтверждение в официальных цифрах Минэнерго, которые будут опубликованы сегодня в 17:30 МСК, падение будет рекордным с 1982 года.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают увидеть в отчете Минэнерго сокращение запасов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Тем временем опрос Bloomberg показал, что добыча нефти в странах ОПЕК в июле упала на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с), обновив минимум с 2020 года. В том числе в Саудовской Аравии добыча сократилась на 810 тыс. б/с, до 9,15 млн б/с.

Саудовская Аравия ранее анонсировала продление добровольного сокращения нефтедобычи на 1 млн б/с до конца августа. Многие аналитики ожидают, что на этой неделе страна объявит о продлении этой меры до конца сентября.

"Минфин РФ впервые подтвердил, что российская нефть продается дороже ценового потолка, установленного G7. Тем не менее, дисконт Urals относительно Brent остается. Если тенденция на его сокращение сохранится, то интересно, будут ли страны G7 предпринимать еще какие-то ограничения. Возможно, будут мягкие меры давления на перевозчиков и покупателей. Возможно, новых санкций и не будет, поскольку за последний месяц Россия ощутимо снизила свою добычу, а с 1 августа стала сокращать и экспорт. При этом на курс рубля тенденция повышения нефтяных цен никак не влияет", - подчеркивает ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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